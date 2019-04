OKI ra mắt dòng máy in cao cấp Pro9000 series tại Việt Nam

Kích thước nhỏ gọn như những chiếc máy in văn phòng nhưng mang trong mình sức mạnh của các dòng máy in công nghiệp chuyên dụng, các sản phẩm của OKI có tính đa nhiệm đáng ngạc nhiên.



Lễ ra mắt sản phẩm mới vừa được Tập đoàn Công ty OKI kết hợp với VPRINT và IDC Sài Gòn tổ chức tại Tp.HCM, đã thu hút sự quan tâm của đông đảo các khách hàng trong ngành in ấn, các doanh nghiệp và cộng đồng khởi nghiệp.

Tại buổi lễ cũng đã trao giấy chứng nhận đại lý độc quyền dòng máy in công nghiệp tại thị trường Việt Nam cho công ty VPRINT.

Sự trình diễn của các sản phẩm in ấn ngay tại hội thảo ra mắt đã gây rất nhiều ấn tượng. Các sản phẩm phong phú có chất lượng in ấn rất cao, in trên nhiều chất liệu khác nhau như các loại giấy mỹ thuật, nhựa, nhãn hàng, vải…

Nổi bật nhất có thể kể đến dòng máy Pro9000 series. Đây là model có độ phân giải cao và tính năng độc đáo. Ngoài đầy đủ các màu, nó cho phép in thêm màu trắng/trong. Trên giấy tối màu hoặc vật liệu trong suốt, Pro9000 tạo ấn tượng mạnh với màu sắc sống động.

Theo ông Masahiko Tsuda, Giám đốc OKI DATA Singapore, các sản phẩm hiện đại của OKI đã được giới thiệu vàbán chạy tại các thị trường Nhật, Anh, Hoa Kỳ từ 5 năm qua. Do vậy, ông rất tin tưởng thị trường Việt Nam cũng sẽ đón nhận tích cực.

"Nhu cầu in ấn đã thay đổi. Giờ đây mọi người có thể sử dụng máy in đa chức năng cho nhiều nhu cầu khác nhau. Với chi phí mua sắm vừa phải, một chiếc máy in nhỏ gọn đã có thể khởi nghiệp như một xưởng in công nghiệp", ông Masahiko Tsuda nói.

Với tổng chi phí đầu tư thấp, tốc độ in cao, có nhiều tính năng nổi trội và cho chất lượng đầu ra xuất sắc, OKI Việt Nam có khả năng chiếm lĩnh thị trường rộng lớn khi xóa nhòa khoảng cách giữa máy in văn phòng và máy in công nghiệp.

Khách hàng sử dụng các máy in Pro9000 của OKI sẽ được hỗ trợ kỹ thuật quản lý màu sắcchuyên nghiệp thông qua Fiery RIP của EFI nhằm ứng dụng một cách hiệu quả nhất các yêu cầu về màu sắc khắt khe.