Ông Boris Johnson trở thành Thủ tướng Anh

Ông Boris Johnson, người ủng hộ Brexit và đã hứa sẽ đưa nước Anh ra khỏi Liên minh châu Âu (EU) vào cuối tháng 10 dù có thỏa thuận hay không, ngày 23/7 đã giành chiến thắng trong cuộc đua tới ghế Thủ tướng nước này.

Theo tin từ Reuters, ông Johnson giành sự ủng hộ của 92.153 thành viên Đảng Bảo thủ cầm quyền, nhiều gần gấp đôi số phiếu 46.656 mà đối thủ của ông - Ngoại trưởng Jeremy Hunt - nhận được. Với kết quả này, ông Johnson trở thành thủ lĩnh mới của Đảng Bảo thủ và sẽ thay thế bà Theresa May trên cương vị Thủ tướng.

Chiến thắng ấn tượng của ông Johnson - một gương mặt tiêu biểu của cuộc trưng cầu dân ý Brexit 2016 - được cho là sẽ đưa nước Anh tiến tới một "trận thư hùng" với EU và tiến tới một cuộc khủng hoảng hiến pháp trong nước. Quan điểm của ông là sẵn sàng đưa Anh khỏi EU ngay cả khi không có thỏa thuận, trong khi nhiều nghị sỹ Anh đã thề sẽ "hạ bệ" bất kỳ chính phủ nào để Brexit không thỏa thuận xảy ra.

Vào ngày thứ Tư, bà May sẽ đệ đơn từ chức lên nữ hoàng Elizabeth đệ nhị và sau đó chính thức rời nhiệm sở. Tiếp đó, nữ hoàng sẽ bổ nhiệm ông Johnson và ông sẽ bắt đầu ngày làm việc đầu tiên tại văn phòng Thủ tướng ở số 10 phố Downing.

"Chúng ta sẽ hoàn thành Brexit vào ngày 31/10, và chúng ta sẽ tranh thủ tất cả mọi cơ hội mà Brexit sẽ mang lại theo một tinh thần ‘có thể’ mới", ông Johnson, 55 tuổi, nói sau khi kết quả cuộc bỏ phiếu được công bố.

Nửa giờ sau chiến thắng của ông Johnson, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi lời chúc mừng thông qua mạng xã hội Twitter. "Ông ấy sẽ rất tuyệt vời!" ông Trump viết thêm.

Với sự ra đi của bà May, Brexit đã khiến hai Thủ tướng của Đảng Bảo thủ phải từ chức.

Việc ông Johnson lên làm Thủ tướng khiến nhiều người lo ngại, bởi nếu Brexit không thỏa thuận diễn ra, thị trường tài chính toàn cầu và nền kinh tế Anh có thể chịu một cú sốc lớn. EU đã cảnh báo rằng Brexit không thỏa thuận sẽ là thảm họa cho cả hai bên, nhưng khẳng định sẽ không đàm phán một thỏa thuận mới với London.

"Chúng tôi mong chờ được làm việc hiệu quả với Thủ tướng Johnson sau khi ông ấy nhậm chức, để thực thi việc phê chuẩn thỏa thuận Brexit và tiến hành Brexit một cách có trật tự", nhà đàm phán Brexit của EU, ông Michel Barnier, viết trên Twitter.

Hiện EU đang giữ thỏa thuận Brexit mà khối này đạt được với bà May. Về phần mình, bà May sau nhiều lần thuyết phục Quốc hội Anh thông qua thỏa thuận này không thành công đã đi đến quyết định từ chức. Quốc hội Anh không muốn Brexit không thỏa thuận xảy ra, nhưng cũng không nhất trí với thỏa thuận của bà May, và thay vào đó muốn có một thỏa thuận khác.

Năm 2016, ông Johnson là một trong những người vận động tích cực nhất cho chiến dịch Brexit. Cuộc trưng cầu đó đã khép lại với kết quả 52% cử tri Anh ủng hộ Brexit, 48% phản đối, mở ra một cuộc khủng hoảng chính trị chưa từng có tiền lệ đối với nước này.