Ông chủ Đại học Đông Đô vừa bị truy nã là "vua cổ phiếu rác" trên sàn

Ngày 20/8/2019, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định số 272/ANĐT-P5 truy nã bị can Trần Khắc Hùng với tội danh giả mạo trong công tác, quy định tại Điều 359, Bộ luật hình sự.



Bị can Trần Khắc Hùng, sinh ngày 5/11/1972 tại Nghệ An. Ông Hùng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Viện trưởng Viện Đào tạo liên tục Trường Đại học Đông Đô.

Ông Trần Khắc Hùng bị khởi tố với tội danh giả mạo trong công tác, quy định tại Điều 359, Bộ luật hình sự năm 2015. Chỗ ở trước khi trốn là phòng 908 nhà 24T1 Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Loạt doanh nghiệp có liên quan

Theo tìm hiểu, ông Hùng có bằng MBA từng học chuyên môn quản lý sản xuất và làm việc tại Nhật Bản. Năm 199 về nước, ông Hùng giữ chức Phó giám đốc Công ty TNHH Việt Phương.

Từ năm 2000 - 2003, ông Hùng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Hùng Phát kiêm Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực - Viện nghiên cứu và Phát triển nông thôn.

Giữa năm 2003, ông Hùng làm Giám đốc Công ty Cổ phần Sara kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị các công ty thuộc tập đoàn Sara.

Hiện ông Hùng đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Sara. Tập đoàn này hiện đang đầu tư và nắm giữ cổ phần của hàng chục công ty con trong cùng hệ thống tập đoàn.

Ông Hùng còn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại VNN.

Ông Hùng nắm giữ 14,76% cổ phần của Sara, tương ứng 1,5 tỷ đồng; nắm 19,3% cổ phần VNN trị giá 6,1 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Hùng còn đại diện cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng nắm 6,11% cổ phần của Sara tương ứng 1,9 tỷ. Em gái ông Hùng là Trần Thị Hương nắm tài sản trị giá 7,7 tỷ tại VNN và Sara.

Hai doanh nghiệp có giá "cổ phiếu rác"

Điều đáng chú ý là cả 2 doanh nghiệp ông Hùng giữ vị trí chủ chốt đều thua lỗ triền miên, giá cổ phiếu lao dốc - nỗi kinh hoàng của các cổ đông.

Về Công ty Cổ phần Tập đoàn Sara (mã SRB), năm 2018 công ty lỗ 3,3 tỷ, năm 2017 lỗ 10,2 tỷ, năm 2016 lỗ 13 tỷ, năm 2015 lỗ 2,5 tỷ đồng. Công ty triền miên trong thua lỗ trong khi doanh thu rất "bèo bọt". Cổ phiếu công ty này đã rơi từ mức 13.540 đồng/cổ phiếu về mức 1.200 đồng/cổ phiếu. Vốn hoá công ty hiện chỉ còn hơn 10 tỷ đồng.

Tổng tài sản tính đến hết năm 2018 chỉ đạt 49 tỷ đồng trong khi tổng nợ gần 6,1 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 43,2 tỷ.

Công ty Cổ phần SARA, tiền thân là Công ty Cổ phần Đào tạo và Phát triển Công nghệ thông tin Quốc gia được thành lập ngày 16/06/2003. Năm 2008 công ty được niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhưng sau đó do thua lỗ nên đã chuyển về sàn UpCoM.

Với Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại VNN (mã VNN) công ty còn trắng doanh thu trong hai năm 2016 và 2017. Cũng trong hai năm này công ty lỗ lần lượt 3,5 tỷ và gần 400 triệu đồng. Năm 2015 VNN còn lỗ 9,8 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2017, công ty có tổng tài sản 54 tỷ đồng, chủ yếu là vốn chủ sở hữu của các cổ đông lớn.

Cùng với kết quả kinh doanh "bê bết" cổ phiếu VNN rơi vào mất thanh khoản và giảm về mức 5.500 đồng/cổ phiếu. Vốn hoá VNN chỉ còn 31 tỷ đồng.

Cổ phiếu VNN bị hạn chế giao dịch do tổ chức kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của công ty.

VNN được thành lập ngày 11/04/2007. Những năm đầu thành lập, VNN tập trung chủ yếu vào hai lĩnh vực là đầu tư tài chính và đầu tư bất động sản. Hiện tại, VNN còn hoạt động bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy móc khác, kho bãi và lưu giữ hàng hóa.

Những sai phạm của Đại học Đông Đô: Hiệu trưởng và đồng phạm bị bắt

Ngày 2/8, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Dương Văn Hòa (36 tuổi, Hiệu trưởng Đại học Đông Đô) và Trần Ngọc Quang (57 tuổi, Phó trưởng Phòng đào tạo và quản lý sinh viên) về tội giả mạo trong công tác.

Hai cán bộ khác của Đại học Đông Đô liên quan đến vụ án là Phạm Vân Thùy (38 tuổi) và Lê Thị Lương (27 tuổi) cũng bị khởi tố về tội danh trên nhưng được cho tại ngoại.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, nhiều phòng tuyển sinh của trường Đại học Đông Đô đã nhận hồ sơ tuyển sinh văn bằng 2 tiếng Anh và khẳng định đã nộp hồ sơ, đóng tiền sẽ đậu. Tuy nhiên, Đại học Đông Đô chưa được cấp phép đào tạo bằng Đại học văn bằng 2 ngành ngôn ngữ Anh do Bộ Giaos dục và Đào tạo cấp.

Để thu hút thí sinh, nhà trường ra thông báo chiêu sinh với những lời giới thiệu hấp dẫn về lợi ích của việc học văn bằng đại học thứ 2 ngành ngôn ngữ Anh như: Được miễn thi môn tiếng Anh trong việc thi tuyển, thi chuyển ngạch công chức, viên chức, thi đầu vào, đầu ra trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, giảng viên, giảng viên chính... theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Với hình thức này, các năm 2016, 2017, 2018 trường Đại học Đông Đô đã thông báo trúng tuyển hệ văn bằng 2 chính quy tiếng Anh cho hàng trăm học viên. Cụ thể, năm 2016 có 47 thí sinh, năm 2017 có 138 thí sinh trúng tuyển. Năm 2018, hiệu trưởng Đại học Đông Đô đã công nhận 2 đợt tốt nghiệp cho hàng trăm sinh viên văn bằng 2 tiếng Anh.

Về học phí loại hình văn bằng 2 tiếng Anh, năm học 2018-2019 có mức thu toàn khóa gần 30 triệu đồng với sinh viên học tại tầng 5 số 60B Nguyễn Huy Tưởng (quận Thanh Xuân) và 35 triệu đồng đối với sinh viên học cơ sở khác.

Cơ quan điều tra xác định số tiền hưởng lợi từ hành vi vi phạm của hiệu trưởng Đại học Đông Đô và các bị can là rất lớn.