Ông Nguyễn Bắc Son: Các Bộ và cấp trên chấp thuận tôi mới đồng ý Mobifone mua AVG

Ngày 18/12, Toà án nhân dân Tp. Hà Nội tiếp tục xét xử vụ án Mobifone mua cổ phần AVG. Những thay đổi trong lời khai của cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son hôm qua là những diễn biến mới của vụ án.



Cuối buổi chiều ông Nguyễn Bắc Son đã khai không phải bị cáo chỉ đạo cấp dưới phải thực hiện mua AVG ngay trong năm 2015.

Cụ thể, theo bị cáo Son, ngày 14/12/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông nhận được Công văn số 2678 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ "Chấp thuận chủ trương cho Mobifone mua cổ phần AVG để phát triển dịch vụ truyền hình và giao Bộ thực hiện dự án mua cổ phần nêu trên theo đúng quy định của pháp luật".

"Bị cáo có bút phê tại văn bản ngày 15/12/2015 giao cho Vụ quản lý doanh nghiệp với nội dung là xây dựng văn bản để chỉ đạo MobiFone thực hiện theo tinh thần của Thủ tướng trong năm 2015 chứ không phải cá nhân tôi. Văn bản này chỉ tồn tại 8 tiếng và không có văn bản phát hành. Đề nghị tòa cho giám định, tôi chỉ viết trên tờ giấy vàng nhỏ bằng bàn tay, dán vào văn bản 2678, không phải văn bản có tiêu đề, ngày tháng", ông Son khai.

Đây là những tình tiết mới bởi theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, bị cáo Son có vai trò quyết định trong việc Mobifone mua AVG với giá 8.445 tỷ đồng trong năm 2015. Việc này chưa được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ và trái quy định của Nhà nước dẫn tới thiệt hại hơn 6.590 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Bắc Son khai thêm, Bộ Thông tin và Truyền thông lúc đó còn hỏi Bộ Công an về dự án: "Bộ Công an trả lời không chỉ riêng lĩnh vực an ninh văn hóa mà còn kinh tế bởi Bộ Công an có chức năng kinh tế. Trong văn bản trả lời, tôi nhớ có nội dung yêu cầu quá trình Bộ chỉ đạo dự án này cần thận trọng, chặt chẽ và tuân thủ các quy định của pháp luật…".

Bộ Công an có đánh giá giá mua AVG đã thấp hơn giá của các đơn vị thẩm định và dự án này không chỉ thuần túy phù hợp việc kinh doanh của Mobifone còn phù hợp việc xây dựng hệ thống truyền hình hiện đại, phủ sóng toàn quốc góp phần bảo vệ văn hóa tư tưởng nên cần cho Mobifone thực hiện

Ông Son cũng khẳng định bản thân mình và bị cáo Trương Minh Tuấn không được đào tạo bài bản về tài chính nhưng đã cố gắng xin ý kiến từ các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính… trước khi đồng ý cho MobiFone mua AVG.

"Các Bộ đồng thuận, Thủ tướng chấp thuận, cơ quan tham mưu đề nghị phê duyệt nên tôi đồng ý", bị cáo Son nói.

Ông Son cũng bày tỏ mong muốn "được gặp gia đình để sớm khắc phục hậu quả vụ án, xin gặp luật sư để nói tội danh tôi nhận rồi không cần bào chữa nữa".

Theo cáo trạng, ông Nguyễn Bắc Son nhận thức lý do Phạm Nhật Vũ đưa 3 triệu USD vì ông Son là người trực tiếp chỉ đạo thực hiện dự án mua cổ phần của AVG. Ngoài ra, ông Nguyễn Bắc Son còn thừa nhận đã nhận của Cao Duy Hải, Tổng giám đốc Mobifone số tiền 200 triệu đồng dịp 30/4/2015 và số tiền 200.000 USD của Lê Nam Trà, Chủ tịch Hội đồng thành viên Mobifone dịp Tết âm lịch năm 2016.

Quá trình điều tra, ông Nguyễn Bắc Son nhận thức rõ nếu không phải là Bộ trưởng thì ông Nguyễn Bắc Son sẽ không được Phạm Nhật Vũ đưa số tiền 3 triệu USD. Số tiền nhận từ Phạm Nhật Vũ là tiền bất hợp pháp nên ông Nguyễn Bắc Son đã nhiều lần viết đơn xin nộp lại, tuy nhiên ông Nguyễn Bắc Son không nhận được sự phối hợp của gia đình trong việc nộp lại số tiền nhận từ Phạm Nhật Vũ.

Ông Nguyễn Bắc Son đề nghị được sử dụng số tiền 591 triệu đồng trong tài khoản tiền gửi tiết kiệm đứng tên Nguyễn Bắc Son tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) để trả lại một phần số tiền đã chiếm đoạt.