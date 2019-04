Ông Nguyễn Thanh Bình được giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có các quyết định giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang và phê chuẩn kết quả bầu bổ sung, miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, tại Quyết định 397/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho đến khi cấp có thẩm quyền phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021 theo quy định.

Trước đó, vào cuối tháng 3 vừa qua, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã trao quyết định về việc nghỉ hưu theo chế độ đối với ông Vương Bình Thạnh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, từ 1/4/2019. Hiện Bí thư Tỉnh ủy An Giang là bà Võ Thị Ánh Xuân.

Ông Nguyễn Thanh Bình, sinh năm 1964, tại xã Bình Mỹ (Châu Phú). Trước khi làm Phó chủ tịch UBND tỉnh, ông từng công tác tại Trường Đại học An Giang, sau đó được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc rồi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang.

Ngoài ra, tại Quyết định số 396/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Chánh văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng thời, tại Quyết định số 400/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đoàn Văn Tuấn, để nghỉ hưu theo chế độ.