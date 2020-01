Ông Trump dọa trừng phạt Iraq, chứng khoán châu Á lao dốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa sẽ áp các biện pháp trừng phạt "chưa từng thấy" lên Iraq sau khi Quốc hội nước này đề xuất trục xuất quân Mỹ. Các thị trường chứng khoán chủ chốt ở khu vực châu Á sụt giảm ngay khi vừa mở cửa phiên giao dịch đầu tuần (6/1), trong khi giá vàng và dầu thô tăng vọt.

Căng thẳng ở Trung Đông leo thang mạnh từ hôm thứ Sáu tuần trước, sau khi ông Trump ra quyết định thực hiện một vụ không kích ở thủ đô Baghdad của Iran khiến ông Qassem Solemani, một vị tướng cấp cao của Iran, thiệt mạng.

Trong các diễn biến vào ngày Chủ nhật, Quốc hội Iraq yêu cầu Chính phủ nước này trục xuất quân Mỹ. Hồi năm 2014, Iraq đề nghị liên quân do Mỹ đứng đầu tham gia vào cuộc chiến chống tổ chức khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) ở nước này. Cho tới hiện tại, dù IS đã mất gần hết lãnh thổ chiếm đóng ở Iraq và Syria, lực lượng Mỹ và lực lượng của các nước khác trong liên quân vẫn tiếp tục hiện diện ở Iraq.

Phát biểu trước các nhà báo đi cùng trên Không lực số 1 ngày 5/1, ông Trump nói: "Nếu Iraq thực sự yêu cầu chúng tôi rút quân, và nếu chúng tôi không thực hiện yêu cầu đó trên cơ sở thật là hữu nghị, thì chúng tôi sẽ áp lệnh trừng phạt chưa từng có lên họ. Các biện pháp trừng phạt đó sẽ mạnh hơn nhiều so với lệnh trừng phạt Iran".

"Chúng tôi đang có một căn cứ không quân vô cùng đắt đỏ ở Iraq. Phải mất hàng tỷ USD để xây dựng căn cứ đó. Chúng tôi sẽ không rút đi chừng nào họ trả lại tiền cho chúng tôi", ông Trump nói thêm.

Tình trạng tăng nhiệt của "chảo lửa" Trung Đông đang khiến giới đầu tư toàn cầu lo ngại, bán mạnh những tài sản có độ rủi ro cao như cổ phiếu và mua những tài sản an toàn như vàng và trái phiếu kho bạc Mỹ. Giá dầu thô cũng tăng mạnh do lo ngại xung đột ở Trung Đông có thể gây gián đoạn nguồn cung năng lượng.

Lúc gần 9h sáng nay (6/1) theo giờ Việt Nam, giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London tăng 1,51 USD/thùng, tương đương tăng 2,2%, so với đóng cửa cuối tuần trước tại New York, đứng ở 70,11 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại thị trường New York tăng 1,22 USD/thùng, tương đương tăng 1,93%, đạt 64,27 USD/thùng.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á cùng thời điểm tăng 21,6 USD/oz, tương đương tăng gần 1,4%, đạt 1.574,9 USD/oz.

Chỉ số Nikkei 225 của chứng khoán Nhật Bản giảm 1,8%; Hang Seng của Hồng Kông và Shanghai Composite Index của Trung Quốc đại lục vừa mở cửa đã giảm hơn 0,4% mỗi chỉ số; ASX 200 của Australia trượt 0,5%; Kospi của Hàn Quốc tụt hơn 0,7%.