Ông Trump nổi giận vì một bài báo trên tờ New York Times

Tổng thống Donald Trump ngày 7/9 kêu gọi Bộ Tư pháp Mỹ mở một cuộc điều tra nhằm vào New York Times, sau khi tờ báo nổi tiếng mới đây đăng một bài viết chuyên mục của một quan chức chính quyền Mỹ giấu tên đặt câu hỏi về phong cách lãnh đạo của người đứng đầu Nhà Trắng.

Theo hãng tin Reuters, ông Trump cũng nói ông đang cân nhắc có hành động nhằm vào New York Times. Cổ phiếu của tờ báo này đã giảm nhẹ trong thời gian ngắn sau khi những tuyên bố này của ông Trump được đưa ra.

"Chúng tôi sẽ xem xét. Tôi đang cân nhắc vấn đề đó vào lúc này", ông Trump nói với các nhà báo đi cùng trên chuyên cơ Không lực 1. Ông Trump nói Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Jeff Sessions "nên điều tra xem ai là tác giả của bài viết, vì tôi tin rằng đây là vấn đề an ninh quốc gia".

Đáp lại những phát biểu này của ông Trump, New York Times ra một tuyên bố nói rằng tờ báo tin tưởng Bộ Tư pháp Mỹ "sẽ không tham gia vào một hành động lạm dụng quyền lực chính phủ rõ rành rành như vậy".

"Những lời đe dọa của Tổng thống vừa cho thấy lý do vì sao chúng tôi cần phải bảo vệ danh tính của tác giả bài viết chuyên mục này, vừa nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của báo chí tự do và độc lập đối với nền dân chủ của nước Mỹ", tuyên bố có đoạn viết.

Ông Trump không hé lộ gì về việc liệu ông sẽ có hành động ra sao với New York Times, và cũng không rõ ông sẽ dựa vào nền tảng pháp lý nào để có hành động chống lại tờ báo.

Một trong những cố vấn cấp cao nhất của ông Trump đã lên tiếng phủ nhận bài báo không đề tên tác giả mà tờ New York Times đăng hôm thứ Tư. Tờ báo nói rằng việc không đề tên tác giả bài báo là một việc làm hiếm gặp nhưng cần thiết để bảo vệ người viết.

Trong bài báo đó, người viết là một quan chức chính phủ Mỹ đã chỉ trích phong cách lãnh đạo của ông Trump, nói rằng một số quan chức có sự "phản kháng im lặng" trong chính quyền Trump, "kiên nhẫn làm việc từ bên trong nhằm phá hỏng một số phần trong chương trình nghị sự và những ý muốn tồi tệ nhất của ông ấy".

Từ khi lên cầm quyền, ông Trump thường xuyên chỉ trích giới truyền thông chỉ tập trung vào những tin tức tiêu cực về chính quyền ông. Ông đã gọi nhiều hãng tin và tờ báo như CNN và New York Times là giới truyền thông "tin giả". Từ chuyên cơ Không lực 1, ông Trump một lần nữa nói rằng các quy định về tội phỉ báng của Mỹ cần phải được tăng cường.

Khi còn chạy đua vào Nhà Trắng hồi tháng 10/2016, ông Trump đã dọa kiện tờ New York Times vì một bài báo cho rằng ông có hành vi thiếu đứng đắn với phụ nữ trong quá khứ. New York Times quyết tâm bảo vệ bài báo của mình, đồng thời bác bỏ đề nghị gỡ bài báo mà luật sư của ông Trump đưa ra. Sau đó, ông Trump cũng không kiện New York Times như đã dọa.