Ông Trump tăng 51 bậc trong bảng xếp hạng tỷ phú

Trong danh sách người giàu nhất thế giới World's Billionaires năm 2019 của Tạp chí Forbes, có tới 994 tỷ phú giảm tài sản so với năm trước. Nhờ đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng từ vị 51 bậc lên vị trí thứ 715 trong danh sách với tài sản tương đương năm trước 3,1 tỷ USD.



Dù Forbes định giá tài sản của ông Trump ở mức tương đương năm trước, điều này không đồng nghĩa rằng hoạt động kinh doanh của đế chế Trump vẫn ổn định. Là trung tâm của đế chế Trump, toà nhà Trump Tower và toà bên cạnh 6 East 57th Street mất khoảng 64 triệu USD giá trị trong năm ngoái.

Theo nguồn tin của Forbes, hợp đồng cho thuê với thương hiệu Gucci tại Trump Tower sẽ hết hạn trong 7 năm tới. Trong bối cảnh thương mại điện tử đang ngày càng giành được nhiều khách hàng từ bán lẻ truyền thống, toà nhà của ông Trump được cho là sẽ khó ký được các hợp đồng mới béo bở như những hợp đồng hiện tại.

Cửa hàng của Nike cũng rời khỏi toà 6 East 57th Street vào năm ngoái. May mắn cho toà nhà này là hợp đồng cho thuê mới với hãng trang sức Tiffany có thể bù đắp nguồn thu mất đi từ Nike.

Giá trị khu nghỉ dưỡng golf có nguồn thu cao nhất của gia đình ông Trump, Trump National Doral Miami, giảm 26 triệu USD trong năm 2018, chủ yếu do vấn đề chính trị. Theo giới thạo tin, khu nghỉ dưỡng này đã mất khoảng 100.000 đêm phòng kể từ khi ông Trump đắc cử tổng thống.

Tuy nhiên, vẫn có điểm sáng trong danh mục tài sản của Tổng thống Mỹ. Giá trị số cổ phần ông sở hữu tại 2 toà tháp, 1290 Avenue of the Americas tại thành phố New York và 555 California Street tại San Francisco, tăng khoảng 160 triệu USD trong năm ngoái. Ông Trump sở hữu 2 toà nhà này thông qua quỹ tín thác Vornado Realty Trust.

Năm 2018, ông Trump bán số bất động sản trị giá 35 triệu USD, theo phân tích của Forbes về dữ liệu nhà đất địa phương và báo cáo liên bang. Ông khởi đầu năm 2019 bằng thương vụ bán căn hộ đầu tiên của mình tại Manhattan và giao dịch một căn hộ tại toà nhà Trump Parc East với giá 2,15 triệu USD.

Trong 2 năm nhiệm kỳ vừa qua của ông Trump, Forbes tiếp tục đào sâu và phân tích các dữ liệu về tài sản của ông Trump. Năm nay, tạp chí này bổ sung các tài sản mới vào danh mục tài sản của ông: 2 căn nhà gần sân golf tại Washington D.C. mà ông Trump sở hữu trong nhiều năm qua, dùng để cho các thành viên câu lạc bộ golf, khách ở và chính trị gia thuê.

Dù tăng 51 bậc trong bảng xếp hạng tỷ phú năm 2019, ông Trump không còn là chính trị gia giàu nhất tại Mỹ. Người thừa kế chuỗi khách sạn Hyatt, JB Pritzker, sở hữu tài sản 3,2 tỷ USD, giành danh hiệu này vào tháng 1/2019 sau khi trở thành thống đốc bang Illinois.



Tuy nhiên, ông Trump vẫn là chính trị gia giàu nhất tại bang Washington, ít nhất là hiện tại. Cựu giám đốc điều hành của chuỗi cafe Starbucks, Howard Schultz, với tài sản 3,5 tỷ USD và Michael Bloomberg với tài sản gần 55,5 tỷ USD, gần đây đều cho thấy hứng thú với việc tranh cử tổng thống năm 2020.