Ông Trump tuyên bố không muốn Mỹ hợp tác với Huawei

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/8 tuyên bố ông không muốn Mỹ hợp tác kinh doanh với tập đoàn Huawei của Trung Quốc. Tuyên bố này được đưa ra trong lúc Washington đang cân nhắc kéo dài thời gian ân hạn cho Huawei.

Hôm thứ Sáu, hãng tin Reuters dẫn nguồn thạo tin nói rằng Bộ Thương mại Mỹ đang xem xét gia hạn việc cho phép Huawei được tiếp tục mua công nghệ và linh kiện Mỹ để phục vụ việc bảo trì các trang thiết bị mà hãng này đã bán cho khách hàng.

Nguồn tin nói rằng "giấy phép chung tạm thời" này sẽ được gia hạn thêm 90 ngày.

Vào ngày Chủ nhật, trước khi lên chuyên cơ Không lực số 1 để bay từ New Jersey về Washington, ông Trump nói với báo giới rằng ông không muốn Mỹ hợp tác với Huawei, và lý do cho điều này nằm ở vấn đề an ninh quốc gia.

"Tôi không muốn hợp tác (với Huawei) một chút nào, vì họ là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ", ông nói.

Ông Trump nói thêm rằng một số phần nhỏ trong hoạt động kinh doanh của Huawei có thể được miễn trừ khỏi lệnh cấm của Mỹ, nhưng điều này sẽ "rất phức tạp". Ngoài ra, ông không nói rõ Chính phủ Mỹ có gia hạn "giấy phép chung tạm thời" cho Huawei hay không.

"Chúng ta hãy chờ xem điều gì xảy ra. Tôi sẽ ra quyết định vào ngày mai", ông Trump phát biểu.

Giữa thương chiến với Trung Quốc, chính quyền ông Trump hồi tháng 5 ban lệnh cấm bán linh kiện và công nghệ Mỹ cho Huawei - một động thái được xem là nhằm "triệt hạ" công ty đại diện cho sức mạnh công nghệ đang lên của Trung Quốc.

Tiếp đó, Washington cho phép Huawei trong thời hạn 90 ngày được tiếp tục mua linh kiện và công nghệ Mỹ để đáp ứng các mạng và thiết bị đã bán cho khách hàng, nhưng không được dùng cho việc sản xuất sản phẩm mới. "Giấy phép chung tạm thời" này sẽ hết hạn vào ngày 19/8.

Sau cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Nhật Bản vào cuối tháng 6, ông Trump tuyên bố sẽ nới trừng phạt Huawei để đổi lấy việc Trung Quốc tăng mua nông sản Mỹ.

Tuy nhiên, đầu tháng 8, thương chiến bất ngờ leo thang khi ông Trump tuyên bố áp thuế lên 300 tỷ USD hàng Trung Quốc. Tiếp đó, Trung Quốc tuyên bố dừng mua nông sản Mỹ, và một số nguồn tin nói rằng Mỹ đáp trả bằng cách trì hoãn việc nới trừng phạt Huawei.

Phát biểu trước ông Trump hôm Chủ nhật, cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow nói rằng Bộ Thương mại Mỹ có thể kéo dài thời gian ân hạn cho Huawei thêm 3 tháng như một động thái "thiện chí" trong đàm phán thương mại với Trung Quốc.

Theo giới phân tích, chính quyền ông Trump đã đối mặt sức ép lớn từ các hãng công nghệ Mỹ vốn là đối tác lớn của Huawei.

Hãng công nghệ Trung Quốc này là một trong những khách mua thiết bị bán dẫn lớn nhất thế giới. Việc tiếp tục bán được hàng cho Huawei giữ vai trò quan trọng đối với "vận mệnh" của các hãng sản xuất con chip Mỹ như Intel, Qualcomm và Broadcom. Trong tháng 7, Tổng giám đốc (CEO) của các hãng này đã có cuộc gặp với ông Trump ở Nhà Trắng.

Một số hãng chip Mỹ như Xilinx và Micron đã công khai việc họ nộp đơn xin được tiếp tục cung cấp cho Huawei, đồng thời kêu gọi Chính phủ Mỹ cấp phép. Các công ty này lập luận rằng nhiều sản phẩm của họ có thể dễ dàng mua được từ các hãng khác, nên lệnh cấm của chính quyền ông Trump đối với Huawei không hiệu quả mà chỉ gây ảnh hưởng tiêu cực đến ngành công nghiệp bán dẫn của Mỹ.