"Phải dồn lực vào làm đường cao tốc để đất nước phát triển"

Tham dự và phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 của ngành giao thông vận tải sáng 2/1/2020, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng điểm lại một số thành tựu của nền kinh tế Việt Nam trong năm qua và nhấn mạnh, có được kết quả đó có phần đóng góp quan trọng của ngành giao thông vận tải nói chung và Bộ Giao thông Vận tải nói riêng.



Phó thủ tướng khẳng định, năm qua, ngành giao thông vận tải gặp nhiều khó khăn, chúng ta thấy rất rõ, xã hội rất quan tâm có lúc rất bức xúc của cả cán bộ và người dân với ngành giao thông vận tải. Đó là sự quan tâm của xã hội, là điều đáng mừng. Những khó khăn đó có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan. "Phải thông cảm cho ngành giao thông", Phó thủ tướng nói.

Ghi nhận kết quả ngành giao thông đạt được trong năm 2019, tuy nhiên, Phó thủ tướng cũng chỉ ra nhiều mặt tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục.

Theo Phó thủ tướng, đất nước ta phát triển hay không là ở hình ảnh giao thông nên thách thức cần thấy rõ để có trách nhiệm nghiên cứu, tìm ra giải pháp ngắn trung và dài hạn để giải quyết. Vấn đề giao thông không thể giải quyết trong 1 năm mà cả thời gian dài và cần sự vào cuộc cả hệ thống chính trị.

Nhìn chung, kết cấu hạ tầng giao thông chất lượng còn chấp, việc kết nối thiếu đồng bộ còn nhiều nút thắt cần giải quyết như về đường bộ, hiện có khoảng 295.000 km đường bộ nhưng chỉ có 1.300 km đường cao tốc trong khi đó mục tiêu chiến lược kinh tế xã hội 10 năm giai đoạn 2011-2020 đạt được 2.000 km.

Từ nay cuối năm có 700 km nữa đạt được hay không? Rất khó. Mà hệ thống đường cao tốc quyết định chất lượng giao thông đường bộ nói riêng và chất lượng hạ tầng giao thông nói chung. Không quốc gia nào phát triển mà không phát triển hạ tầng giao thông.

Phó thủ tướng nhấn mạnh: "Cá nhân tôi cũng như nhiều lãnh đạo và người dân muốn phát triển đường cao tốc Việt Nam mạnh mẽ hơn, đường cao tốc Việt Nam phải đi trước, phải dồn lực vào để làm, chúng ta mới phát triển đất nước. Chính vì thế cao tốc Bắc - Nam là nội dung quan trọng của nhiệm kỳ giai đoạn 2016-2020 mà chúng ta đang được thực hiện quyết liệt".

Bên cạnh đó, Phó thủ tướng chỉ ra tình trạng quá tải sân bay chưa được khắc phục, đặc biệt là sân bay Tân Sơn Nhất, từ 2017 rất quyết liệt rồi nhưng đến nay vẫn khó khăn.

Tình hình tai nạn giao thông phức tạp, nghiêm trọng, không thể nói như vậy là yên tâm dù mục tiêu đạt được, không thể để tai nạn giao thông diễn ra như vậy được.

Pháp luật liên quan đến ngành giao thông thiếu đường bộ, nhiều bất cập. Chất lượng các dự án đầu tư của ngành giao thông nhiều dự án chất lượng thấp, không dự báo được sự phát triển, nhiều sân bay đầu tư xong thời gian ngắn thôi lại phải bổ sung thêm nhà ga mới.

Lúng túng lựa chọn các nhà đầu tư với một số dự án cao tốc trọng điểm như cao tốc Bắc - Nam, các sân bay. Về vấn đề an ninh quốc phòng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có ý kiến, chúng ta có quyền đảm bảo an ninh quốc phòng, có quyền đấu thầu trong nước để làm nhưng vẫn phải báo cáo nhiều quá nên vẫn cứ thế.

Bên cạnh đó, còn lúng túng phân giao nhiệm vụ đầu tư xây dựng quản lý khu bay của các sân bay, đặc biệt là sân bay Tân Sơn Nhất. Chất lượng một số công trình thấp, nhiều dự án chậm tiến độ đặc biệt là dự án đường sắt đô thị….

Năm 2020 là năm cuối của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đất nước giai đoạn 2016-2020, năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải phải tập trung vào tái cấu trúc cơ cấu vận tải cho hợp lý; lập các quy hoạch giai đoạn 2021 – 2030.

Thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng các công trình, dự án, đặc biệt là các dự án đã có nguồn vốn, các công trình trọng điểm quốc gia, các dự án quan trọng của ngành, như các dự án: đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông và các dự án đường sắt, đường bộ quan trọng, cấp bách; Khẩn trương triển khai các công tác chuẩn bị để sớm khởi công Dự án đầu tư Cảng hàng không Quốc tế Long Thành…