Phân khúc căn hộ áp đảo thị trường bất động sản Hà Nội dịp cuối năm

Theo CBRE, thị trường bất động sản cuối năm sẽ có những chuyển biến tích cực trong đó phân khúc căn hộ vẫn được quan tâm nhiều hơn cả bởi phân khúc này sẽ áp đảo về tỷ trọng nguồn cung và cầu.

Xu hướng ở nhà sang - nhiều tiện ích đang dần chiếm ưu thế

Theo Savills, 6 tháng đầu năm 2019, số lượng căn hộ mở bán khoảng 6,600 căn (chênh lệch nhẹ so với mức 6,400 căn theo ghi nhận của CBRE), giảm 32% so với cùng kỳ năm 2018. Có thể thấy, nguồn cung căn hộ tại Hà Nội đang có xu hướng giảm so với các năm trước ở tất cả các phân khúc.

Tại hội thảo "Nhận định tiềm năng thị trường bất động sản quý 42019", GS. Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường cho biết: "Cung thiếu hụt 1 phần lớn lý do là Chính phủ đang siết chặt, tổng rà soát vấn đề pháp lý các dự án căn hộ. Xét ở khía cạnh vĩ mô, động thái này là rất cần thiết để đảm bảo thanh lọc nguồn cung, tiến tới đưa ra cho thị trường những dự án có quy hoạch chặt chẽ, đảm bảo pháp lý, đã được nghiên cứu kỹ lưỡng trong tương quan với quy hoạch thành phố và thị trường, khách hàng".

Bình luận về diễn biến thị trường căn hộ theo các phân khúc, vị chuyên gia này cũng cho rằng: "Hiện nay, nhu cầu sở hữu nhà ở trong dân còn ở mức cao, do chúng ta có dân số trẻ, tốc độ đô thị hóa cao, cùng sự thay đổi về phong cách sống của thế hệ mới: thích sự văn minh, tự do, tiện ích thời thượng và cởi mở về tư duy, tiếp cận với các gói vay ngân hàng thoải mái hơn thế hệ nên người mua nhà đòi hỏi càng ngày càng cao về chất lượng cuộc sống".

Đồng tình với quan điểm này, ông Nguyễn Cương Quyết, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc bổ sung thêm một số thông tin sau: "Những năm trước dường như khách hàng của phân khúc trung cấp chỉ quan tâm đến diện tích và giá bán căn hộ thì giờ đây họ đòi hỏi cũng không khác như khách hàng phân khúc cao cấp.



Sự hỗ trợ từ phía ngân hàng đã giúp họ sớm có thể sở hữu căn hộ hơn, và họ cũng biết cách hưởng thụ hơn. Các khách hàng đều quan tâm đến tổng thể quy hoạch dự án, muốn biết dự án có gì hay, vị trí ở đâu, cảnh quan tiện ích thế nào, vì sao tôi phải mua dự án này trong số cả chục dự án khác cũng đang chào bán trên thị trường".

Khách hàng thêm nhiều lựa chọn từ chủ đầu tư lớn

Đại diện cho chủ đầu tư, đơn vị tổ chức hội thảo, bà Trần Thị Minh Đức, Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Vinhomes cho biết: "Cá nhân tôi cho rằng thị trường còn có sự dịch chuyển mới, đó là xu hướng đa dạng hóa các tiểu phân khúc trên cùng một phân khúc. Lấy ví dụ như 3 dự án đại đô thị đang triển khai của Vinhomes. Tất cả đều là dự án cao cấp, được phát triển theo mô hình đại đô thị có đẳng cấp quốc tế, quy mô trên 200ha đến 400ha đặt ở các trung tâm mới, quy hoạch đồng bộ với hệ thống cảnh quan xanh và tiện ích lớn hơn nhiều các khu đô thị nội đô. Mỗi đại đô thị có 1 điểm nhấn khác nhau. Ví dụ như Vinhomes Ocean Park là Thành phố Biển hồ, nổi bật nhờ "bộ đôi" biển nước mặn và hồ trải cát trắng 24,5ha. Điểm chung là mỗi đại đô thị đều có đầy đủ 3 dòng sản phẩm căn hộ, bao gồm: Sapphire, Ruby và Diamond".

Bà Minh Đức giải thích thêm, Sapphire, Ruby và Diamond là bộ ba dòng căn hộ cao cấp được thiết kế với bộ tiêu chuẩn riêng dành cho 3 đối tượng khách hàng khác nhau. Ý tưởng của chủ đầu tư là "may đo" căn hộ theo sở thích, nhu cầu của từng đối tượng. Các khách hàng trẻ ưa thích sự tự do, tiện lợi, chuộng công nghệ và các giải pháp linh hoạt trong cuộc sống nên chọn dòng căn Sapphire, có diện tích vừa đủ và bàn giao bán hoàn thiện, để tùy ý thiết kế căn nhà theo ý muốn.



Các gia đình văn minh thích sự đủ đầy tiện nghi, đề cao tiêu chuẩn dịch vụ có thể chọn Ruby, diện tích lớn hơn, được bàn giao kèm đổ hoàn thiện liền tường cao cấp. Nếu đề cao chất lượng cuộc sống qua các yếu tố khác biệt về thiết kế và vị trí, khách hàng có thể chọn dòng Diamond.

Theo bà Minh Đức: "Vinhomes tiên phong với mô hình đại đô thị và cũng là người đầu tiên triển khai ý tưởng 3 dòng căn hộ trên cùng 1 phân khúc, bước đầu được thị trường và khách hàng đón nhận tích cực".

Vinhomes Ocean Park là đại đô thị tại Gia Lâm, có quy mô 420ha, nổi bật với cảnh quan hồ nước ngọt và biển nước mặn nhân tạo phủ cát trắng quanh bờ. Hiện phân khu biệt thự đã bán hết, đang bàn giao các nhà phố thương mại. Phân khu căn hộ Sapphire 2 được mở bán đầu tiên đã cất nóc, chuẩn bị bàn giao vào tháng 4/2020, trong khi khu căn hộ Sapphire 1 mới mở bán đang thi công đến hơn tầng 10.

Đây cũng là phân khu được đánh giá là đẹp nhất vì sở hữu tầm nhìn trực tiếp ra cảnh quan biển hồ và khu biệt thự. Phân khu Ruby đầu tiên cũng đang được giới thiệu với tiêu chuẩn khác biệt về mặt ngoài căn hộ, nội thất bàn giao và nổi bật nhờ cảnh quan vườn Nhật ở dưới chân 4 tòa tháp.