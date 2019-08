Phát Đạt tăng trưởng lợi nhuận 38%/năm

38% là tỉ lệ tăng trưởng lợi nhuận kép mục tiêu mà Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Mã chứng khoán: PDR) hướng tới trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2023.

Ngày 8/8/2019, tại khách sạn Pullman, Phát Đạt đã tổ chức gặp gỡ nhà đầu tư và cổ đông với chủ đề "Kỷ nguyên mới - Triển vọng tăng trưởng giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2023" nhằm chia sẻ về định hướng chiến lược phát triển 5 năm tới cũng như cung cấp thông tin kinh doanh. Trong đó, điếm đáng chú ý của kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2019 - 2023 là tốc độ tăng trưởng lợi nhuận kép bình quân hàng năm (CAGR) đạt 38%/năm.

Đây là lần đầu tiên Phát Đạt tổ chức buổi gặp gỡ nhà đầu tư và cổ đông tại Thủ đô Hà Nội. Thông qua buổi gặp gỡ này, Phát Đạt đã cho thấy bức tranh tăng trưởng của công ty bắt đầu bừng sáng từ năm 2017 với mức tăng trưởng cao về doanh thu, lợi nhuận cùng các chỉ số tài chính có liên quan.

Không dừng lại ở đó, với đà tăng tốc thành công thời gian gần đây, trong định hướng chiến lược cho cuộc bứt phá ở kỷ nguyên mới, "Hội đồng quản trị của PDR đã tự tin công bố kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2019 - 2023 với tổng lợi nhuận trước thuế luỹ kế của 5 năm đến là 11.850 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận kép bình quân hàng năm (CAGR) là 38%/năm", ông Bùi Quang Anh Vũ - Phó tổng giám đốc Đầu tư Phát Đạt chia sẻ.

Hiện tại, tổng quỹ đất mà Phát Đạt đang sở hữu là hơn 420ha ở các vị trí đắc địa tại Tp.HCM và một số tỉnh, thành phố ven biển trên cả nước như Phú Quốc, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định…. Với diện tích đất này, Phát Đạt sẽ phát triển tổng cộng 10 dự án bất động sản trong giai đoạn từ năm 2019 - 2013; tập trung vào các thành phố ven biển, đô thị loại 2 đang có tiềm năng phát triển du lịch tốc độ đô thị hoá cao.

Dựa trên năng lực phát triển dự án vượt trội, bao gồm việc triển khai tốt các thủ tục pháp lý, tốc độ thi công hạ tầng nhanh, năng lực quản lý tài chính mạnh và mạng lưới đối tác phân phối sản phẩm, Phát Đạt hoàn toàn tự tin với việc hoàn thành các dự án đúng tiến độ. Điều này sẽ đảm bảo Phát Đạt luôn có dòng tiền ổn định trong ngắn hạn và khả năng sinh lời cao.

Trên thực tế, 2018 là năm thành công của Phát Đạt khi thiết lập mốc tăng trưởng cao nhất sau 14 năm thành lập. Theo đó, doanh thu thuần đạt 2.147,71 tỷ đồng tăng 61,9% so với năm 2017; lợi nhuận sau thuế là 758,08 tỷ đồng tăng 37,6% so với năm 2017. Đối với năm tài chính 2019, Phát Đạt dự kiến đạt 1.100 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng gần 50% so với năm 2018.

Kết quả kinh doanh lũy kế 6 tháng đầu năm 2019, Phát Đạt đã ghi nhận doanh thu 1.968 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 308,3 tỷ đồng. Phát Đạt đã bán hết 94% lô đất nền của Dự án Khu dân cư Phát Đạt Bàu Cả, toạ lạc trên đường Quang Trung, trung tâm Tp. Quảng Ngãi và bán hết 100% sản phẩm thấp tầng của Dự án Phân khu số 4 - Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, Bình Định.

Với những nỗ lực và thành tựu xuất sắc trong suốt 15 năm hoạt động, Phát Đạt đã được sự ghi nhận của cộng đồng kinh doanh trong và ngoài nước thông qua nhiều giải thưởng danh giá tiêu biểu như Vietnam Property Awards 2017, Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2017 & 2018, Best Developer Ho Chi Minh 2019 - Nhà phát triển dự án bất động sản tốt nhất Tp.Hồ Chí Minh năm 2019 do Dot Property Vietnam Awards 2019 trao tặng và và gần đây nhất là giải thưởng Top 10 Doanh nghiệp niêm yết uy tín năm 2019.