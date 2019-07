Phát Đạt thắng giải hạng mục “Nhà phát triển dự án tốt nhất Tp.HCM 2019”

Tối ngày 25/7/2019, tại Khách sạn The Reverie Saigon, DOT Property Vietnam đã chính thức vinh danh Phát Đạt là quán quân trong danh sách những nhà phát triển dự án tốt nhất Tp.HCM năm 2019.

Vượt qua nhiều tên tuổi lớn trong làng bất động sản Việt Nam và những ứng viên tham gia tranh giải, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Mã CK: PDR) đã được vinh danh tại lễ trao giải thưởng danh giá Dot Property Vietnam Awards 2019, cụ thể PDR đã xuất sắc dành giải thưởng ở hạng mục "Nhà phát triển dự án tốt nhất Tp.Hồ Chí Minh 2019".

Trong lần thứ tư vinh dự được tổ chức tại Việt Nam, Dot Property Vietnam Awards 2019 với hơn 30 hạng mục giải thưởng nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có đóng góp to lớn và mở ra cơ hội cho những đơn vị trẻ có tiềm năng sáng tạo trong thị trường bất động sản Việt Nam.

"Chúng tôi rất hào hứng Dot Property Vietnam Awards một lần nữa được vinh danh các chủ đầu tư, dự án và công ty môi giới bất động sản tốt nhất Việt Nam một cách xứng đáng", ông Adam Sutcliffe, Giám đốc khối sự kiện và thị trường quốc tế, thành phần ban giám khảo giải thưởng Dot Property Vietnam Awards 2019, cho biết.

Để giành chiến thắng ở hạng mục này PDR đã vượt qua những tiêu chí đánh giá nghiêm ngặt, công bằng và minh bạch nhất. Đặc biệt, mỗi hạng mục chỉ có duy nhất một nhà chiến thắng.

"Với sứ mệnh Kiến tạo không gian sống hoàn hảo với kiến trúc độc đáo và chất lượng vượt trội", Phát Đạt luôn bám sát yêu cầu cốt lõi khi phát triển dự án, sản phẩm là đặt mình vào vị trí khách hàng để thực sự hiểu khách hàng muốn gì", ông Bùi Quang Anh Vũ - Phó tổng giám đốc Đầu tư Phát Đạt, chia sẻ.

Bên cạnh những dự án có quy mô lớn đã và đang được triển khai tại Tp.HCM phải kể đến hai dự án cao cấp nổi bật nhất của Phát Đạt là The EverRich Infinity và Millennium.

Theo đó, The EverRich Infinity của PDR được giới đầu tư bất động sản đánh giá là dự án "ngôi sao" bởi nhiều ưu điểm, nổi bật nhất là ưu điểm về không gian sống và yếu tố địa thế; Millennium cũng được biết đến với lối kiến trúc độc đáo, gần gũi với thiên nhiên, kiến tạo không gian sống tiêu chuẩn 5 sao.

Đây là năm đầu tiên PDR được xướng tên tại Dot Property Vietnam Awards, trước đó PDR cũng đầy tự hào khi nhận được giải thưởng bất động sản khác như The EverRich Infinity được vinh danh "Best High End Condo Development - Dự án căn hộ cao cấp tốt nhất" do tổ chức uy tín PropertyGuru Asia Property Awards trao tặng, và một số giải thưởng khác như Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2018, Top 3 IR Awards 2018 do nhà đầu tư bình chọn.

Được thành lập bởi tập đoàn Dot Property Group, hiện đang sở hữu 12 cổng thông tin bất động sản có tốc độ phát triển nhanh nhất khu vực Đông Nam Á và ấn phẩm tạp chí Dot Property uy tín, Dot Property Vietnam Awards là một trong những giải thưởng bất động sản lớn và tạo được sự tín nhiệm trong nước cũng như khu vực Đông Nam Á.