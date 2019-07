Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương được điều làm Bí thư Hà Nam

Ngày 21/7, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Lê Thị Thủy được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam nhiệm kỳ 2015-2020, thay cho ông Nguyễn Đình Khang vừa được điều động giữ chức Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.



Bà Lê Thị Thủy sinh năm 1964 tại Nghệ An. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khoá 12, Đại biểu Quốc hội khóa 14 thuộc đoàn Hải Dương.

Trước khi được điều động làm Bí thư Hà Nam, bà Thủy từng trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau ở địa phương cũng như Trung ương như: Phó chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Hưng Nguyên; Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An; Phó tổng Thanh tra Chính phủ; Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tin tưởng rằng, trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam, bà Lê Thị Thủy sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả, kinh nghiệm của các lớp đàn anh đi trước, đưa Hà Nam hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra để ngày càng phát triển, phát huy lợi thế là cửa ngõ Thủ đô, thu hút thêm nhiều doanh nghiệp đến đầu tư.

Trước đó, Bộ Chính trị đã công bố việc điều động, chỉ định Bí thư Hà Nam Nguyễn Đình Khang làm Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thay cho ông Bùi Văn Cường được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Đắc Lắc.