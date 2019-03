Phó Chủ tịch DIG tiếp tục muốn gia tăng tỷ lệ sở hữu

Ông Nguyễn Hùng Cường, Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công Cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng (mã chứng khoán DIG) vừa đăng ký mua thêm cổ phiếu DIG nhằm gia tăng tỷ lệ sở hữu.



Theo đó, ông Cường đăng ký mua thêm 5 triệu cổ phiếu DIG. Dự kiến giao dịch thực hiện từ ngày 29/3 đến 26/4 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Nếu mua đủ số lượng đăng ký, ông Cường sẽ nâng sở hữu tại DIG lên 12,12 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,8% vốn.

Ghi nhận trên thị trường chứng khoán, hiện thị giá cổ phiếu DIG đang ở mức 15.400 đồng/cổ phiếu. Tạm tính với giá này thì ông Cường sẽ phải chi khoảng 77 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch.

Trước đó, vào hồi đầu tháng 2 năm nay, ông Cường cũng đã hoàn tất giao dịch mua vào 2 triệu cổ phiếu DIG. Theo báo cáo trên HOSE, trong khoảng thời gian vị này thực hiện giao dịch, cổ phiếu DIG dao động trong vùng 14.400 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, kể từ đầu năm, tổng số tiền ông Cường phải chi để gom thêm 7 triệu cổ phiếu DIG là hơn trăm tỷ đồng.

Cũng với động thái gia tăng tỷ lệ sở hữu, ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị DIG cũng đã đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu từ 1/3 đến 29/3.

So với năm ngoái, các chỉ số sản xuất kinh doanh của DIG trong năm 2018 đều ghi nhận mức tăng trưởng tốt. Cụ thể, theo báo cáo sơ bộ, chỉ tính riêng công ty mẹ, tổng doanh thu ước đạt 2.139 tỷ đồng, đạt 107% kế hoạch năm, tăng trưởng 101,8% so với cùng kỳ năm 2017; tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 436 tỷ đồng, đạt 140,6% kế hoạch năm, tăng trưởng 170,8% so với năm 2017; vốn đầu tư phát triển ước đạt 1.616,2 tỷ đồng, tăng trưởng 16,5% so với năm 2017.

Ngày 29/03 tới đây, DIG sẽ chi khoảng 176 tỷ đồng tạm ứng cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 7% (1 cổ phiếu nhận 700 đồng). Với số lượng cổ phiếu đang sở hữu, ông Tuấn và ông Cường sẽ lần lượt nhận về số tiền lần lượt 11 tỷ đồng và 5 tỷ đồng.