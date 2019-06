Phó Chủ tịch Sudico dự chi hơn 51 tỷ mua cổ phiếu SJS

Người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà - Sudico (mã SJS-HOSE) vừa có thông báo giao dịch cổ phiếu.

Theo đó, ông Đỗ Văn Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị SJS đã đăng ký mua 2,5 triệu cổ phiếu SJS. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận từ ngày 20/6 đến ngày 19/7/2019.

Hiện, ông Bình đang là cổ đông lớn nhất nắm giữ 18,17 triệu cổ phiếu SJS, chiếm 15,82%. Nếu giao dịch thành công, ông Bình sẽ nắm giữ 20,67 triệu cổ phiếu, chiếm 18% vốn điều lệ.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/6, giá cổ phiếu SJS đóng cửa ở mức 20.500 đồng/cổ phiếu và tạm tính theo giá này, ông Bình sẽ chi khoảng 51 tỷ đồng để mua được số cổ phiếu đăng ký.

Mới đây, do Sudico liên tiếp công bố thông tin về việc dời ngày chi cổ tức, HOSE đã yêu cầu công ty này giải trình về nguồn tiền chi trả cổ tức năm 2016 - 2017. Theo văn bản giải trình mới nhất khi "khất", Sudico cho biết nguồn vốn chi trả cổ tức năm 2016 và năm 2017 cho các cổ đông chủ yếu từ nguồn thu tại dự án khu đô thị mới Nam An Khánh và các dự án khác. Công nợ hiện nay với khách hàng tại dự án Nam An Khánh và các dự án khác là 285,5 tỷ đồng. Sudico đã làm việc cụ thể với từng đối tác, khách hàng và đã đề ra các biện pháp quyết liệt trong công tác thu vốn tại các dự án.

Sudico cũng cho biết trong năm 2019 sẽ có đủ nguồn vốn để chi trả cổ tức năm 2016 và cổ tức năm 2017 theo đúng tiến độ.

Ngày 24/5 vừa qua, Sudico đã chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10%. Và số tiền này sẽ chia đôi, trả trong 2 đợt: đợt 1 trả vào ngày 30/9/2019 và đợt 2 trả vào ngày 31/12/2019.

Về kết quả kinh doanh năm 2018, doanh thu của Sudico đạt 467 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 113 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/12/2018, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt gần 160 tỷ đồng. Ngoài ra Sudico còn có hơn 219 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần, 749 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển.