Phó thủ tướng: Không để thiếu than cho ngành điện

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về vấn đề cung cấp than cho sản xuất điện và các hộ tiêu thụ khác.

Thông báo nêu rõ, sau gần 4 năm thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 26/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất kinh doanh than (Chỉ thị 21), tình trạng khai thác, vận chuyển và kinh doanh than trái phép đã giảm, việc tiêu thụ than bất hợp pháp đã được hạn chế, góp phần cho ngành công nghiệp than phát triển bền vững, đóng góp đáng kể cho ngân sách nhà nước và góp phần tích cực trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, tình hình sản xuất kinh doanh than trong nước hiện nay và bối cảnh quốc tế đã có nhiều thay đổi so với thời điểm ban hành Chỉ thị 21.

Vì vậy, để đảm bảo chặt chẽ và cập nhật phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh than như tình hình hiện nay, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan rà soát những văn bản chỉ đạo điều hành về sản xuất, tiêu thụ và cung cấp than cho thống nhất, bảo đảm công tác quản lý kinh doanh, khai thác than được hiệu quả, trong đó nếu cần thiết nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Chỉ thị 21 đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, gắn với tình hình mới; báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Về việc xây dựng biểu đồ cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện than, Bộ Công Thương khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 445/TB-VPCP ngày 3/12/2018 của Văn phòng Chính phủ; có giải pháp không để thiếu than cho sản xuất điện và các hộ tiêu thụ khác; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.