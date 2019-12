“Phố tỷ phú” ở New York dẫn đầu thế giới về số giao dịch nhà siêu đắt

Phố 57 thuộc quận Manhattan của thành phố New York, Mỹ, nơi có dinh cơ của nhiều tỷ phú nổi tiếng, chính là nơi có nhiều căn nhà được mua với giá trên 25 triệu USD hơn ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới trong năm 5 qua.

Hãng tin Bloomberg dẫn một báo cáo được công ty môi giới bất động sản Knight Frank công bố ngày 17/12 cho biết, Phố 57 - một dãy những tòa nhà chọc trời nằm ở phía Nam của công viên Central Park - đã vượt qua đường Mount Nicholson ở quận Peak của Hồng Kông về số căn nhà được bán với giá siêu đắt trong thời gian từ 2015-2019. Báo cáo định nghĩa nhà siêu đắt là những căn có giá trên 25 triệu USD.

Tuy nhiên, giá bán nhà siêu đắt ở Phố 57 trong 5 năm qua là 38,5 triệu USD/căn, thua xa mức 81,8 triệu USD/căn ở phố Mount Nicholson.

Thành phố New York đã rơi vào tình trạng dư thừa các dự án bất động sản siêu sang trong 5 năm qua, khi các chủ đầu tư tranh thủ bước tiến lớn trong kỹ thuật xây dựng cho phép xây những tòa tháp mỏng kiểu "bút chì" trên những lô đất hẹp.

Báo cáo của Knight Frank nói rằng những khu phố có nhiều dự án bất động sản xa xỉ mới xây dẫn đầu xếp hạng toàn cầu về số lượng giao dịch nhà siêu đắt, vì giới giàu nhất thế giới thường tìm tới những dự án có hạ tầng và thiết kế hiện đại nhất.

Tuy nhiên, làn sóng các dự án nhà xa xỉ mới lại gây áp lực giảm giá nhà ở phân khúc này.

Các chủ đầu tư bất động sản ở New York đang phải sử dụng nhiều chiêu khuyến mãi để thu hút khách mua do lượng hàng tồn nhà cao cấp ngày càng tăng trong những năm gần đây.

Câu chuyện tương tự cũng diễn ra ở London, nơi mức thuế cao và bấp bênh chính trị xung quanh vấn đề Brexit đang khiến phân khúc bất động sản cao cấp chìm trong đợt suy giảm kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ trở lại đây.

Theo Knight Frank, từ năm 2015 đến nay có 41 căn nhà Phố 57 được bán với giá trên 25 triệu USD. Con phố này chỉ là một trong số 4 con phố của thành phố New York nằm trong top 10 của xếp hạng. Ngoài Phố 57, New York còn các phố Central Park South, Park Avenue và Fifth Avenue có mặt trong top 10.

Ngoài Mount Nicholson, Hồng Kông còn có 2 phố khác trong top 10 là Mount Kellett Road và Conduit Road. Các phố khác còn lại trong top 10 gồm Grosvenor Square của London; Pacific Coast Hightway ở Malibu, California, Mỹ; và South Ocean Boulevard thuộc Palm Beach, Florida, Mỹ.

Một trong những giao dịch đưa Phố 57 lên vị trí số 1 là vụ nhà quản lý quỹ đầu cơ Bill Ackman mua căn hộ rộng khoảng 1.260 mét vuông với giá 91,5 triệu USD ở cao ốc One57 ở con phố này vào năm 2015.