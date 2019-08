Phú Quốc dẫn đầu tăng trưởng du lịch: Cơ hội thăng hoa cho bất động sản nghỉ dưỡng

Phú Quốc với kỳ vọng của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, giải trí đẳng cấp quốc tế sẽ tạo đà cho bất động sản phát triển mạnh mẽ. Trong đó, điểm sáng thu hút giới đầu tư là khu vực phía Nam đảo Ngọc.

Xứng tầm trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Kiên Giang diễn ra tháng 7 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu đưa đảo Ngọc trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, giải trí độc đáo mang đẳng cấp quốc tế. Thủ tướng nhận xét, thương hiệu du lịch Phú Quốc - Kiên Giang đã mang tầm quốc tế. Phú Quốc được bình chọn là một trong 19 điểm đến tốt nhất châu Á 2019, top 5 điểm đến mùa thu hàng đầu tại châu Á - Thái Bình Dương.

Du lịch đảo Ngọc đang có những bước tiến ấn tượng. Tỷ lệ tăng trưởng từ năm 2015 đến năm 2018 lên tới 141%, trong khi thủ phủ du lịch Đà Nẵng chỉ dừng ở mức 65%. Lượng khách du lịch quốc tế tới Phú Quốc luôn giữ mức tăng trưởng đều đặn. Riêng trong 7 tháng đầu năm đã có 450.000 khách quốc tế tới đảo Ngọc, tăng 56% so với cùng kỳ, mang về doanh thu 4.800 tỷ đồng.

Khách quốc tế, đặc biệt là dòng khách hạng sang còn chọn Nam Phú Quốc là điểm đến lý tưởng cho các sự kiện trọng đại trong đời. Tháng 3 vừa qua, cặp tỷ phú Ấn Độ Kaabia Grewal và Rushang Shah sau khi khảo sát vô số khách sạn tại gần 30 quốc gia, đứng trước JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, cặp đôi đã phải thốt lên: "Đây mới là thiên đường đích thực của châu Á".

Trước đó, tỷ phú Thụy Sỹ Christian A. Larpin - người sở hữu một loạt các công ty kinh doanh trang sức cao cấp, kinh doanh du thuyền cao cấp mang tên Michelangelo Cruises, cũng không khỏi kinh ngạc trước vẻ đẹp và tương lai thịnh vượng của đảo Ngọc: "Bãi Kem nói riêng và Phú Quốc nói chung, đặc biệt là khu vực Nam đảo, chỉ trong tương lai ngắn khoảng 3-5 năm nữa thôi chắc chắn sẽ trở thành một điểm đến du lịch cao cấp nổi tiếng thế giới".

Chưa cần 3-5 năm, giờ đây, Nam đảo Phú Quốc đã ghi danh trên bản đồ thế giới với Khu nghỉ dưỡng và villas trên đảo sang trọng nhất thế giới JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, cáp treo Hòn Thơm dài nhất thế giới cùng những resort 5 sao.

Nam Phú Quốc với những trải nghiệm mới lạ đang minh chứng cho sức hút khó cưỡng của một trung tâm du lịch đẳng cấp thế giới.

Bất động sản nghỉ dưỡng thăng hoa

Song hành cùng sự phát triển mạnh mẽ của du lịch, bất động sản nghỉ dưỡng cũng có nhiều cơ hội thăng hoa.

Ví dụ như Bali (Indonesia), thiên đường nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới. Theo trang Global Property Guide, một căn villa 4 phòng ngủ tại Berawa - một bãi biển nổi tiếng tại Bali có giá giao động từ 600.000$ đến 700.000$ vào năm 2012 thì đến năm 2018 đã lên tới 1.7 triệu USD. Năm 2017, giá biệt thự tại Bali ở mức 1.100 USD/m2 tới 2.300 USD/m2. Chính nhờ lượng khách khổng lồ với nhu cầu chi tiêu, mua sắm không ngừng nghỉ đã kích thích giá bất động sản tại Bali tăng cao. Cũng theo một thống kê của Global Property Guide, 80% kinh tế Bali phụ thuộc vào ngành du lịch không khói.

Tham chiếu với Phú Quốc, trong quần thể du lịch, giải trí tỷ đô do Sun Group đầu tư xây dựng, mỗi sản phẩm đều mang sứ mệnh bổ trợ nhau, nhằm thỏa mãn mọi nhu cầu của du khách. Du khách đến Phú Quốc nhất định phải tới Nam đảo trải nghiệm Cáp treo hòn Thơm, dạo bước trên bãi Kem đẹp nhất thế giới hay nghỉ dưỡng tại các khu resort 5 sao như Premier Village Phu Quoc resort… và tới đây là mua sắm tại những con phố thương mại sầm uất mang màu sắc Địa Trung Hải như Sun Premier Village Primavera hoặc trải nghiệm màu sắc văn hóa địa phương trong khu đô thị Sun Grand City New An Thoi…

Có thể thấy, sức hấp dẫn của những dự án có tính chắc chắn về pháp lý, được kiến tạo bởi chủ đầu tư uy tín, được cam kết về lợi nhuận hấp dẫn đến từ dòng khách du lịch khổng lồ là lý do khiến những căn nhà phố, biệt thự nghỉ dưỡng tại Nam đảo luôn trong tình trạng cháy hàng ngay từ ngày đầu mở bán.

Khẳng định giá trị vượt trội của dòng bất động sản nằm trong các quần thể du lịch, nghỉ dưỡng khép kín được đầu tư nghiêm túc, quy mô như ở Nam Phú Quốc, chuyên gia Đặng Hùng Võ đã nhận định: "Cách phát triển bất động sản theo dạng quần thể như vậy sẽ hút khách du lịch và các nhà đầu tư sẽ được lợi từ việc khai thác du lịch. Những khách du lịch nhiều tiền họ thường đến nơi được đánh dấu trên bản đồ du lịch quốc tế, tức là đạt chuẩn du lịch quốc tế. Chứ họ không bỏ tiền ra chỉ để đi ngắm phong cảnh. Một tour du lịch của họ bao gồm được nhiều thứ, nhiều thể loại du lịch. Những tổ hợp, quần thể du lịch đảm bảo được các tiêu chí đó thì sẽ mang đến nhiều lợi ích cho nhà đầu tư và góp phần vào sự phát triển của đất nước".