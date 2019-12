Phú Quốc - điểm đến mới của du lịch trải nghiệm văn hóa

Show Tinh hoa Việt Nam sẽ biểu diễn tại dự án Grand World Phú Quốc hứa hẹn sẽ là điểm nhấn hấp dẫn cho du lịch tại Phú Quốc, thu hút những tín đồ du lịch trải nghiệm văn hoá.

Hút khách nhờ văn hóa truyền thống

Các vùng đất nổi tiếng thế giới hút khách du lịch không chỉ nhờ cảnh quan đẹp hay những công trình kiến trúc đồ sộ, nguy nga, có lịch sử lâu đời mà còn bởi đặc trưng văn hóa. Đến Brazil, du khách không thể bỏ qua lễ hội Carnival ngập tràn màu sắc. Lễ hội đua thuyền Gondola, nghe hát trên sông Venice ở Ý hay nhạc kịch Ấn tượng Lệ Giang trên núi cao tại Lệ Giang, Trung Quốc, lễ hội hoa anh đào, show diễn Kimono trong bảo tàng ở Nhật Bản hay các show Siam Niramit tại nhà hát Ratchada, Muay Thai Live hay Calypso Cabaret ở Thái Lan chính là những điểm nhấn về đặc trưng tại mỗi quốc gia này. Thậm chí, những show diễn đó còn được xây dựng trở thành những đặc trưng về văn hoá để thu hút khách cùng các danh lam thắng cảnh.

Trước đây, Việt Nam vẫn chủ yếu thu hút khách du lịch bằng các lợi thế tự nhiên. Vài năm gần đây, việc đầu tư cho một số chương trình trình diễn văn hoá đang dần được quan tâm. Miền Bắc hiện tại có show Tinh hoa Bắc Bộ, khu vực miền Trung có show Ký ức Hội An, còn ở các điểm du lịch phía Nam hiện chưa có chương trình nào thực sự tầm cỡ.



Mới đây, khi show "Tinh hoa Việt Nam" tại Grand World Phú Quốc công bố, nhiều du khách kỳ vọng đây sẽ là show văn hóa hoành tráng, đặc trưng nổi bật nhất khu vực phía Nam với việc tái hiện văn hoá Việt trải dài qua hàng nghìn năm lịch sử .

Grand World Phú Quốc - điểm đến văn hóa mới

Theo thông tin từ Vincom Retail, đơn vị vận hành dự án Grand World Phú Quốc, Tinh hoa Việt Nam là show diễn văn hoá đỉnh cao khu vực với màn dàn dựng hoành tráng, kết hợp công phu giữa bối cảnh nghệ thuật, âm thanh, ánh sáng và con người. Tinh hoa Việt Nam sẽ tái hiện lại đầy đủ một Việt Nam với chiều dài văn hoá đặc sắc từ Bắc tới Nam và là show diễn thực cảnh đỉnh cao.



Một phần nội dung trong show diễn Tinh hoa Việt Nam được hé lộ cho thấy những nét văn hoá của vùng biển tái hiện sinh động, từ lễ cầu ngư, vũ điệu làng chài... được dàn dựng cực công phu, tái hiện lại những nét văn hoá đặc trưng gắn với "nước". Trong đó, phải kể đến là những nét văn hoá đặc trưng vùng biển như lễ Nghinh ông và hội làng chài, hoạt động đi biển, đánh cá…

Số nghệ sĩ tham gia show diễn này tại Grand World Phú Quốc sẽ lên tới cả trăm người. Kết hợp giữa sân khấu hoành tráng, đầy màu sắc và sáng và kịch bản ấn tượng, vũ đạo đẹp mắt, Tinh hoa Việt Nam sẽ đem đến những trải nghiệm đáng có cho khách du lịch đến Phú Quốc. Mức độ đầu tư cùng sự thành công trong show diễn này hứa hẹn sẽ biến Phú Quốc trở thành điểm đến khó thể bỏ qua cho những tín đồ du lịch trải nghiệm văn hoá.

"Tôi đặc biệt ấn tượng với cách lồng ghép văn hoá vào du lịch. Đa phần khách du lịch nước ngoài rất quan tâm đến du lịch văn hoá trải nghiệm, nên nếu chúng ta xây dựng được những show diễn quy mô như vậy ở những nơi phát triển về du lịch thì rất thành công", anh Nguyễn Văn Chiến, một hướng dẫn viên chuyên dẫn tour khách Nga, Pháp, Hàn Quốc tại Hội An (Quảng Nam) chia sẻ.

Giới đầu tư nhìn nhận Grand World Phú Quốc hiện là dự án cực hấp dẫn bởi những điểm độc đáo không lẫn với bất cứ dự án nào. Không chỉ chú trọng phát triển các sản phẩm phục vụ lưu trú với 3 dòng sản phẩm là condotel, shop và minihotel, chủ đầu tư còn tạo ra một quần thể "all in one" trong Grand World Phú Quốc với các hạng mục phục vụ mọi nhu cầu vui chơi giải trí, checkin, trải nghiệm cảm xúc và tận hưởng nghệ thuật đỉnh cao dành cho khách du lịch ở mọi tầng lớp. Trong đó, show diễn Tinh hoa Việt Nam chính là một điểm nhấn quan trọng trong cả chuỗi giá trị của Grand Wolrd Phú Quốc, thu hút tín đồ du lịch trải nghiệm văn hoá và là nhân tố tạo ra lực hấp dẫn cho du lịch tại đảo Ngọc.