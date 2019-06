Phú Quốc sắp có thêm siêu tổ hợp nghỉ dưỡng, giải trí Grand World

Công ty New Vision vừa giới thiệu tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ Grand World Phú Quốc với điểm nhấn là gần 1.000 căn shop cùng 12 tòa condotel có tiêu chuẩn từ 2 - 5 sao.

Là dự án nghỉ dưỡng, thương mại dịch vụ năm trong tổ hợp Corona Casino & Resort Phú Quốc, là casino đầu tiên cho phép người Việt vào vui chơi, Grand World Phú Quốc Grand World Phú Quốc được thiết kế với 3 dòng sản phẩm với những tính năng và ưu việt khác biệt, trong đó dòng sản phẩm Shop gồm 979 căn shop thương mại được chia thành 3 phân khu với 3 phong cách thiết kế khác biệt: Shop Thượng Hải (The Shanghai), Shop Đông Dương (The Indochine), và Shop Địa Trung Hải (The Mallorca).

Các dãy shop được bố trí chạy dọc dự án tạo nên các tuyến phố đi bộ và mua sắm sầm uất, được quán lý vận hành bởi Vincom Reteail, đơn vị quản lý vận hành các trung tâm thương mại Vincom trên toàn quốc.

Dòng sản phẩm Condotel tại Grand World gồm 12 toà, trong đó có 2 Condotel 5 sao, 5 Condotel 4 sao, 5 Condotel 3 sao với thiết kế lên tới 9.000 phòng.

Chủ nhân các khách sạn Mini sẽ được thừa hưởng những tiện ích, cảnh quan của cả quần thể cũng như tiềm năng hút khách của Casino, của Vinpearl và các hoạt động lễ hội từ đơn vị quản lý Shop.

Theo đại diện chủ đầu tư, đối với khách mua shop sẽ được bảo lãnh mức tiền thuê tối thiểu trong 2 năm đầu là 5%/năm/giá bán shop theo Hợp đồng mua bán. Cùng với đó là hỗ trợ lãi suất cho đến ngày bàn giao nhưng không quá 28/2/2020, ân hạn nợ gốc và miễn phí trả nợ trước hạn trong thời gian hỗ trợ lãi suất.

Sau thời gian hỗ trợ lãi suất tiếp tục ân hạn nợ gốc 24 tháng nhưng không quá 28/2/2022. Lãi suất chi trả trong thời gian ân hạn nợ gốc 24 tháng được trích từ khoản hỗ trợ cho thuê 5%/năm. Khách hàng sẽ chi trả lãi vay bổ sung nếu khoản hỗ trợ cho thuê 5%/năm không đủ.

Đối với Khách thuê shop sẽ được hỗ trợ gói nội thất tương đương 6% giá bán Shop theo hợp đồng mua bán (không gồm VAT), gói hỗ trợ nội thất này sẽ được thanh toán sau khi Khách thuê hoàn thiện thi công shop và đi vào hoạt động trong vòng 8 tháng kể từ ngày Bên Mua nhận bàn giao Shop.

Hiện tất cả các hạng mục của Grand World Phú Quốc đang trong quá trình xây dựng phần thô, dự kiến sẽ bàn giao và đi vào hoạt động từ cuối 2019 và đầu 2020.