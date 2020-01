Phú Quốc và tiềm năng khai thác văn hóa bản địa thành “đặc sản” du lịch

Không chỉ nổi tiếng với vùng biển đẹp, gây ấn tượng với tổ hợp giải trí hiện đại hàng đầu thế giới và những công trình nghỉ dưỡng, tới đây, khu phố di sản tại Nam đảo Ngọc sẽ là "mảnh ghép" để bức tranh du lịch Phú Quốc bứt phá cả về lượng (số lượng khách) và chất (mức độ chi tiêu).

Khu phố di sản - "Gà đẻ trứng vàng" tại các khu du lịch

Ngoài các danh lam thắng cảnh, những khu phố di sản phục vụ nhu cầu mua sắm sản vật địa phương, ẩm thực đặc trưng vùng miền là yếu tố mang lại doanh thu "khủng" cho ngành công nghiệp không khói ở nhiều quốc gia. Bởi lẽ, những sản vật mang giá trị về văn hóa vùng miền, dân tộc là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên sự độc đáo, hấp dẫn của sản phẩm du lịch mỗi quốc gia.

Thái Lan là một trong những đất nước thành công nhất trong việc tận dụng sức tác động lẫn nhau của du lịch và mua sắm sản vật địa phương. Theo Bộ trưởng Tài chính Thái Lan ông Uttama Savanayana, mỗi năm, có ít nhất hai triệu du khách nước ngoài mua sắm hàng hóa và dịch vụ ở Thái Lan với tổng mức chi tiêu lên tới 50 tỷ baht (hơn 1,65 tỷ USD). Một trong những yếu tố hàng đầu tạo nên doanh thu khổng lồ này chính là các khu phố du lịch. Nổi bật trong số đó có thể kể đến Asiatique The Riverfront.



Được xây dựng dựa trên ý tưởng tạo nên không gian hoài cổ, với những ngôi nhà theo phong cách của những năm cuối thế kỷ 19 cùng các mặt hàng được bày bán là sản vật địa phương, quần áo, trang sức, đồ lưu niệm và đồ thủ công mỹ nghệ, Asiatique The Riverfront được mệnh danh là thiên đường mua sắm của Thái Lan, nơi mà bất kỳ du khách nào đến cũng đều mua sản vật địa phương mang về.

Khu phố mua sắm, ẩm thực Myeongdong tại Seoul mang dấu ấn mạnh mẽ của văn hóa Hàn Quốc thu hút 1 triệu người đến mua sắm mỗi ngày, trong đó đa phần là khách du lịch. Khu phố này được xếp ngang hàng với những khu mua sắm nổi tiếng tại New York, Hồng Kông, Milan hay Paris và trở thành một trong những nơi phải đến cho khách du lịch tại Hàn Quốc.

Tại Việt Nam cũng đã xuất hiện những khu vực phát triển các dịch vụ mua sắm, ẩm thực cho du khách tại các thành phố lớn như Hà Nội, Tp.HCM… Tuy nhiên, việc tạo dựng không gian mua sắm tập trung với kết nối hàng hóa đa dạng gồm sản vật địa phương tại các khu du lịch dường như vẫn còn bỏ ngỏ.



Cho đến thời gian gần đây, với sự vào cuộc của các Tập đoàn lớn có bề dày kinh nghiệm phát triển du lịch, các khu phố di sản mới bắt đầu được chú trọng đầu tư để khai thác hết tiềm năng chi tiêu của du khách.

Đón đầu xu hướng bất động sản 2020

Được mệnh danh là nơi có bãi biển đẹp nhất hành tinh, đã có không biết bao nhiêu mỹ từ được dùng để miêu tả vẻ đẹp và sức hấp dẫn của Phú Quốc như "đảo ngọc", "thiên đường nghỉ dưỡng" hay "thiên đường du lịch". Trong mắt nhà kinh doanh khách sạn lão luyện như Phó chủ tịch phụ trách thị trường Việt Nam và một số nước châu Á của tập đoàn quản lý khách sạn danh tiếng Accor, ông Patrick Basset, thì Phú Quốc cùng với Phuket của Thái Lan và Bali của Indonesia là ba hòn đảo có tiềm năng phát triển du lịch lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Đà tăng trưởng du lịch liên tục của đảo Ngọc càng minh chứng điều này. Thống kê của Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, 11 tháng năm 2019, Phú Quốc đón hơn 4,7 triệu lượt khách, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Một trong những nhu cầu du lịch cơ bản và thiết yếu nhất của khách là mua sắm, tìm kiếm và sở hữu những sản phẩm lưu niệm đặc trưng nhất của vùng đất đó. Với lượng khách du lịch mỗi năm gấp 37 lần số dân hơn 127.000, bên cạnh bất động sản nghỉ dưỡng thì thị trường quà lưu niệm, sản vật địa phương là mảnh đất màu mỡ cho giới kinh doanh.

Tuy nhiên, thực tế tại Phú Quốc chưa có nhiều những khu phố di sản như Asiatique The Riverfront của Thái Lan hay Myeongdong của Hàn Quốc. Vì vậy, việc xuất hiện một khu đô thị có khu phố di sản để mua bán những sản vật đậm chất vùng miền tại Nam đảo đã ngay lập tức gây chú ý trên thị trường địa ốc thành phố biển đảo tương lai.

Với định hướng xây dựng các khu phố di sản, nơi bán những sản vật địa phương, Sun Grand City New An Thoi có thể khiến khách du lịch dễ dàng tìm thấy hơi thở văn hóa đậm chất bản địa, làm nên sức hấp dẫn mà ít dự án nào tại Phú Quốc có được.

Mang trên mình cảm hứng Địa Trung Hải trong từng chi tiết kiến trúc, Sun Grand City New An Thoi kiến tạo một lối sống phóng khoáng, mạnh mẽ và chan hòa như những cư dân Địa Trung Hải đích thực. Dự án còn được chú trọng đến từng chi tiết nhỏ nhất như kết hợp giữa quy hoạch và khoa học, giúp khách hàng dễ dàng quan sát và tương tác với các cửa hàng thông qua hệ thống cửa kính lớn cùng vỉa hè rộng nhằm mang đến sự tiện lợi nhất cho du khách lẫn cư dân tại khu đô thị khi tham quan mua sắm.

Trên hành trình khám phá quần thể nghỉ dưỡng tỷ đô tại Nam đảo, từ khu nghỉ dưỡng JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, Sun Premier Village Kem Beach Resort tới cáp treo dài nhất thế giới - Hòn Thơm, các tuyến phố độc đáo sát biển Sun Premier Village Primavera, du khách sẽ dừng chân nghỉ ngơi, khám phá văn hóa địa phương và mua sắm tại khu đô thị. Có thể nói, Sun Grand City New An Thoi chính là mảnh ghép hoàn hảo để bức tranh du lịch Phú Quốc ngày càng vươn tầm quốc tế.

Tương lai không xa, khu phố di sản Sun Grand City New An Thoi sẽ trở thành điểm phải đến của bất kỳ du khách nào trên hành trình khám phá đảo Ngọc. Giới đầu tư cũng nhận định, khu phố di sản tại khu du lịch như Sun Grand City New An Thoi hứa hẹn sẽ đón đầu xu hướng bất động sản năm 2020.

Chào đón năm mới 2020, từ 2/1 đến 31/3/2020, khách hàng mua Sun Grand City New An Thoi sẽ được tặng gói kinh doanh tới 800 triệu, tặng Voucher nội thất đến 300 triệu, hỗ trợ vay vốn lên tới 70%, lãi suất 0% trong 18 tháng hoặc Ưu đãi 9% /căn. Điều kiện áp dụng (*).