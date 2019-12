PNJ báo lãi hơn 1.000 tỷ, hoàn thành 91% kế hoạch lợi nhuận năm

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh 11 tháng năm 2019.

Theo đó, PNJ ghi nhận doanh thu thuần tháng 11 đạt 1.677 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ và lãi sau thuế đạt 136 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ. Đóng góp chính cho sự tăng trưởng này đến từ kênh bán lẻ tăng 34% so với cùng kỳ và kênh bán sỉ tăng 10% so với cùng kỳ.0

PNJ cho biết, biên lợi nhuận gộp trong tháng 11 đạt 20,4%, giảm nhẹ so với mức 20,7% của cùng kỳ năm trước. Lũy kế 11 tháng đầu năm 2019, biên lợi nhuận gộp của PNJ đạt 20,8%, tăng 1,8 điểm% so với cùng kỳ 2018. PNJ cho biết kết quả này nhờ các hoạt động cơ cấu danh mục sản phẩm và nỗ lực tối ưu hóa chi phí sản xuất.

Về chi phí hoạt động, lũy kế 11 tháng, tỷ lệ chi phí bán hàng/lợi nhuận gộp giảm 2% so với cùng kỳ xuống còn 39,8%. Tỷ lệ chi phí quản lý doanh nghiệp/lợi nhuận gộp tăng từ 11,7% lên 13,7%.

Kết thúc 11 tháng năm 2019, PNJ ghi nhận hơn 15.072 tỷ đồng doanh thu và 1.072 tỷ đồng lãi sau thuế, thực hiện lần lượt 83% kế hoạch doanh thu và 91% kế hoạch lợi nhuận năm 2019.

Kết thúc 11 tháng, PNJ đã mở 33 cửa hàng bao gồm: 31 cửa hàng PNJ Gold, 1 cửa hàng PNJ Silver, 1 cửa hàng CAO, hiện PNJ đã mở thêm 1 cửa hàng PNJ Watch, nâng tổng số lượng cửa hàng lên 24 và

Tính đến cuối tháng 11/2019, công ty có 353 cửa hàng – trong đó, 286 cửa hàng PNJ Gold, 63 cửa hàng PNJ Silver; 4 cửa hàng PNJ CAO; 24 cửa hàng PNJ Watch. Công suất là 4 triệu sản phẩm/năm.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu PNJ từ đầu năm đến nay đã tăng 24,49% từ vùng giá 68.150 đồng/cổ phiếu và giảm 7,28% từ vùng giá cao nhất 89.300 đồng/cổ phiếu. Hiện giá cổ phiếu này được giao dịch quanh mốc 84.700 đồng/cổ phiếu với 1.001.500 đơn vị được giao dịch.