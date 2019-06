Prudential củng cố cam kết thương hiệu giúp khách hàng tiến bước trong cuộc sống

Tổng giám đốc Prudential Việt Nam - ông Clive Baker chia sẻ về cam kết thương hiệu mới "Lắng nghe. Thấu hiểu. Hành động." thông qua chiến dịch "We DO", đã truyền cảm hứng cho khách hàng đạt được những mục tiêu trong cuộc sống.

Tại sao Prudential giới thiệu cam kết thương hiệu mới ở Việt Nam?

Là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ hàng đầu hoạt động tại 12 thị trường châu Á trong hơn 95 năm qua, Prudential đã chiếm được niềm tin của người tiêu dùng bằng uy tín và sự chuyên nghiệp. Tiếp tục nhấn mạnh tính kết nối nhân văn, sự đơn giản và tính sáng tạo trong mọi hoạt động hướng đến khách hàng, chúng tôi đã ra mắt chiến lược thương hiệu mới trên khắp các thị trường châu Á, trong đó có Việt Nam.

Trong 20 năm qua, khẩu hiệu "Luôn luôn lắng nghe. Luôn luôn thấu hiểu" đã trở nên quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy một khía cạnh nữa cần được nêu bật trong cam kết thương hiệu mới - cam kết "Hành động" mang đến những dịch vụ nổi bật ứng dụng công nghệ hiện đại. Đó cũng là cách chúng tôi hỗ trợ các mục tiêu dài hạn của khách hàng.

Cam kết thương hiệu mới là một cột mốc ý nghĩa của Prudential – đánh dấu hành trình 20 năm hoạt động ở Việt Nam. Chúng tôi tự hào vì đã luôn "lắng nghe" để "thấu hiểu" đồng thời mang đến các giải pháp bảo vệ tài chính toàn diện cho người dân Việt Nam.

Ông có thể chia sẻ thêm về chiến dịch "We DO"?

Đây là chiến dịch truyền thông đa phương tiện ra mắt định vị thương hiệu mới của Prudential và nêu bật cam kết của chúng tôi dành cho khách hàng.

Chúng tôi tin rằng mỗi người đều có mục tiêu và khát vọng sống riêng. Tinh thần "Sống hành động" này lan tỏa đến với từng cá nhân đã tạo động lực và niềm tin để mỗi chúng ta đạt được những mục tiêu và khát vọng đó. Bên cạnh tinh thần lạc quan, chúng ta cũng cần phải tự tin và chủ động lập kế hoạch trong cuộc sống để biến mục tiêu thành hiện thực - đó chính là thông điệp cốt lõi trong chiến dịch "We DO" của chúng tôi.

Ông có thể cho biết bước tiếp theo của chiến dịch này?

Tôi rất vui khi cam kết thương hiệu mới và chiến dịch "We DO" của chúng tôi đã được công chúng đón nhận rộng rãi. Bước tiếp theo, chúng tôi sẽ truyền tải tinh thần "Sống hành động" thông qua nhiều câu chuyện truyền cảm hứng khác nhau, nhấn mạnh nỗ lực của chúng tôi trong việc lan tỏa nguồn năng lượng tích cực và tư duy hướng về phía trước, vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân Việt Nam, đặc biệt cho những ai can đảm dấn thân theo đuổi ước mơ của mình.

Những câu chuyện chúng tôi chia sẻ không chỉ lan truyền nguồn cảm hứng tích cực, mà còn là sự khẳng định chắc chắn rằng mọi người đều có thể biến ước mơ thành hiện thực. Đó là câu chuyện về một nhiếp ảnh gia đi khắp Việt Nam, ghi lại hình ảnh rác thải nhựa ở mọi ngõ ngách, từ đó giúp nâng cao nhận thức của người dân về vấn đề ô nhiễm nhựa đang ở mức báo động hiện nay. Anh đã được truyền cảm hứng từ một người khác để có động lực thực hiện chuyến đi này và đây cũng là một ví dụ điển hình cho tinh thần DOGood mà chúng tôi muốn lan tỏa rộng rãi đến tất cả mọi người.

Tại sao Prudential đặt thêm yếu tố "Hành động" vào phương châm của công ty sau 20 năm? Công ty sẽ làm gì để lan tỏa tinh thần "Sống Hành động"?

Trong những năm qua, Prudential đã phát triển các gói sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp để bảo vệ tương lai tài chính của hàng triệu người dân Việt Nam. Điển hình là sản phẩm PRU-Đầu tư linh hoạt mang đến giải pháp cho khách hàng điều chỉnh kịp thời kế hoạch tài chính của mình khi gặp phải những thay đổi trong cuộc sống, trong khi vẫn nắm bắt cơ hội gia tăng tài sản. Sau khi được ra mắt vào tháng 05/2018, sản phẩm này nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường.

Chúng tôi cũng là người tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ tiên tiến để mang đến trải nghiệm số hóa xuyên suốt và được cá nhân hóa tại mọi điểm tương tác với Prudential. Bắt đầu là giai đoạn "xây dựng sự nhận biết" (thông qua Blog Life Companion) đến giai đoạn tiếp cận (Matchbook), quyết định mua hàng (ePrudential), trải nghiệm dịch vụ (ứng dụng PRUOnline, PRUBot), giải quyết quyền lợi bảo hiểm (PRUeClaim thông qua Zalo, PRUbot, ứng dụng PRUOnline) và gắn kết với khách hàng (PRURewards). Tất cả những sáng kiến này đóng vai trò quan trọng trong "hành động" mang đến trải nghiệm khách hàng hoàn hảo.

Prudential tiếp tục thể hiện cam kết hoạt động lâu dài và đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam qua việc đầu tư mạnh mẽ vào trái phiếu chính phủ với tổng giá trị vào cuối năm 2018 đạt 62,667 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư vào nền kinh tế đạt 81,508 tỷ đồng. Ngoài ra, chúng tôi cam kết xây dựng những cộng đồng sống an toàn, kiên cường và bền vững hơn tại Việt Nam, thông qua mức đóng góp 175 tỷ đồng cho các hoạt động trách nhiệm xã hội chỉ riêng trong giai đoạn 2012-2018. Một trong những sáng kiến gần đây nhất của chúng tôi là hợp tác hướng đến xây dựng một cộng đồng không rác thải nhựa ở Việt Nam.

Kỳ vọng của ông dành cho chiến dịch này là gì?

Chúng tôi kỳ vọng tinh thần "Sống hành động" này sẽ là nguồn cảm hứng được lan tỏa trên khắp cả nước và cũng là một lời kêu gọi mạnh mẽ tinh thần "Sống hành động" vốn tồn tại trong mỗi chúng ta, hãy hành động cho chính mình và những người thương yêu tiến bước trong cuộc sống.

Chiến dịch cũng mang tinh thần sống tích cực này đến không chỉ khách hàng mà còn tất cả nhân viên, tư vấn viên, và các đối tác. Chúng tôi muốn nhấn mạnh chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục lắng nghe, thấu hiểu cũng như luôn sẵn sàng mang đến các giải pháp toàn diện nhất để giúp bạn đạt được những mục tiêu cuộc sống.

Với cam kết thương hiệu mới này, có thể nói chúng tôi đã, đang và sẽ luôn là một đối tác đáng tin cậy đồng hành cùng với khách hàng trên hành trình theo đuổi ước mơ, và chạm đến các cột mốc quan trọng trong cuộc sống của họ.