PV GAS cam kết cùng phát triển với tỉnh Thái Bình

Vừa qua, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) do ông Nguyễn Sinh Khang, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đã đến làm việc tại tỉnh Thái Bình.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Hồng Diên thông báo những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2018. Đây là năm thứ 3 liên tiếp kinh tế tăng trưởng 2 con số và là một trong 3 tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất vùng Đồng bằng sông Hồng. Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp tăng mạnh cả về số dự án, số doanh nghiệp thành lập mới và vốn đăng ký đầu tư.



Hiện nay, Thái Bình đang triển khai một số dự án trọng điểm như: Tuyến đường bộ ven biển; Dự án Công nghiệp chuyên phục vụ nông nghiệp; khánh thành nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 1; khởi công bệnh viện đa khoa quốc tế 1000 giường.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình ghi nhận những đóng góp của PV GAS đối với tỉnh Thái Bình, cả về nghĩa vụ nhà nước cũng như nhiều chương trình an sinh xã hội ý nghĩa và thiết thực. Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình đồng thời đề nghị: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam/Tổng công ty khí Việt Nam cần đánh giá chính xác trữ lượng khí tại Thái Bình, để có phương án hoàn thành mục tiêu hình thành Trung tâm phân phối khí miền Bắc tại Thái Bình; siết chặt công tác quản lý, bảo đảm an toàn trong vận hành, điều hành sản xuất; tiếp tục thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế tại Thái Bình; tiếp tục đồng hành với các chương trình an sinh xã hội của địa phương.



Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhấn mạnh, về phía tỉnh Thái Bình sẽ tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, để các đơn vị trực thuộc và thành viên của Tổng công ty hoàn thành nhiệm vụ.

Thay mặt PV GAS, đồng chí Nguyễn Sinh Khang đã cảm ơn sự hỗ trợ của tỉnh Thái Bình để PV GAS và các đơn vị trực vận hành và sản xuất kinh doanh khí tại Hệ thống khí Hàm Rồng - Thái Bình được ổn định, hiệu quả, đồng thời cam kết sẽ thực hiện những nhiệm vụ mà đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình giao, để thể hiện trách nhiệm cũng như nghĩa vụ lớn nhất đối với tỉnh Thái Bình.

Cũng nhân sự kiện này, đoàn cán bộ PV GAS đã đến thăm và chúc cán bộ công nhân viên Xí nghiệp Khí thấp áp miền Bắc và Trung tâm phân phối Khí Tiền Hải - Công ty vận chuyển khí Đông Nam Bộ.



Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên trong đoàn đã nghe báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị, chia sẻ và chỉ đạo những nội dung cốt yếu để đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo, tăng nhanh nhịp làm việc ngay sau Tết nguyên đán, trên cơ sở duy trì hoạt động vận hành cấp khí ổn định và nêu cao công tác an toàn.