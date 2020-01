PV GAS tổ chức Lễ ra quân triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Ngày 2/1/2020, sau ngày nghỉ mừng Tết Dương lịch, toàn Tổng Công ty Khí Việt Nam đã bước vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới với tinh thần quyết tâm cao.

Tại trụ sở của PV GAS tại Tp. Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ ra quân triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 "PV GAS - Vững vị thế, vươn tầm cao" của Tổng công ty Khí Việt Nam.

Cuộc gặp gỡ diễn ra trong niềm vui chung, khi năm 2019 vừa qua, PV GAS chủ động và mạnh mẽ vượt qua những khó khăn thử thách để đạt được nhiều thành tích có ý nghĩa to lớn, hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, về đích trước thời hạn. Trên đà thành công đó, bước vào năm mới 2020, PV GAS đã đề ra những mục tiêu mới cao hơn, xa hơn, mang tính đột phá để củng cố sức mạnh, nâng cao thành tích và nâng tầm vị thế cùng hình ảnh của Tổng Công ty lên một tầm cao mới.



Lễ phát động thi đua chính là nhằm cổ vũ tinh thần người lao động PV GAS, xiết chặt đội ngũ, đẩy mạnh tình đoàn kết để tạo nên một năm cống hiến ấn tượng hơn nữa, tạo nên hình ảnh PV GAS "Đoàn kết - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động".

Đồng chí Dương Mạnh Sơn, Tổng giám đốc Tổng công ty đã phát biểu, nêu bật những nhiệm vụ cụ thể của PV GAS, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với 8 mục tiêu đề ra:

Tiếp tục vận hành an toàn, hiệu quả các công trình khí; đảm bảo an ninh, an toàn cho tất cả các hoạt động của Tổng công ty.

Thi đua hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

Đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm: Dự án kho chứa LNG 1 triệu tấn tại Thị Vải; hoàn thành giai đoạn 2 dự án NCS2 điều chỉnh quý 3/2020, đường ống khí Sao Vàng - Đại Nguyệt quý 3/2020, cải hoán GPP Dinh Cố quý 3/2020.

Hoàn thành nghiên cứu/thực hiện các giải pháp cung cấp khí bổ sung cho sản lượng thiếu hụt, đặc biệt khu vực Thái Bình sau năm 2023 và miền Đông Nam Bộ trước năm 2023.

Tìm kiếm cơ hội, đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng thị trường và gia tăng thị phần tiêu thụ LPG, đặc biệt tại các khu vực phía Bắc và miền Trung, đảm bảo thị phần bán buôn toàn quốc duy trì trên 50%.

Bám sát và chủ động làm việc với cấp có thẩm quyền sớm phê duyệt Mô hình ngành công nghiệp khí; Chiến lược phát triển Tổng công ty đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035; cơ chế giá khí, cước phí nguồn hiện hữu cũng như nguồn mới. Đồng thời tích cực làm việc với các hộ tiêu thụ xử lý dứt điểm các vấn đề liên quan đến hợp đồng tiêu thụ khí (sản lượng, nguồn, giá,…).

Nâng cao công tác quản trị; hiệu quả trong quản lý, sử dụng linh hoạt nguồn vốn tài chính; tăng cường tiết kiệm, tiết giảm chi phí; phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hạ giá thành sản phẩm được đẩy mạnh; kiểm soát tốt công nợ.

Đảm bảo hiệu quả các đơn vị mới thành lập cũng như các hoạt động kinh doanh vừa thực hiện công tác tái cấu trúc trong năm 2019, đồng thời tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tái cấu trúc (giải thể, thoái vốn, sáp nhập, thành lập mới; tái cấu trúc kinh doanh;...) phù hợp với kế hoạch Tập đoàn phê duyệt và chiến lược phát triển của PV GAS.

Lễ ra quân thêm phần tươi vui với những lời ca điệu múa chào mừng 2020. Toàn thể tập thể PV GAS bước vào năm lao động mới với tinh thần quyết tâm mới.