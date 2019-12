PV Power thu về 35.884 tỷ, đối mặt nguy cơ thiếu nguồn khí

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power, mã POW) vừa công bố tình hình kinh doanh tính đến 17/12/2019. Theo đó, tổng công ty đạt doanh số 35.884 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch, trong đó công ty mẹ có doanh thu 25.036 tỷ đồng.

Cụ thể, PV Power đã bán 21,617 triệu kWh điện, đạt 100% kế hoạch năm trước 14 ngày. Góp phần nhiều trong cơ cấu sản lượng điện của PV Power là cụm nhà máy điện Nhơn Trạch và Nhơn Trạch 2 với tổng cộng gần 8 triệu kWh điện.

Trên sàn, POW đang giao dịch ở mức giá 12.400 đồng/cổ phiếu, tương ứng giá trị vốn hoá gần 29.000 tỷ đồng. Trong xu hướng giảm chung của toàn thị trường, một số cổ phiếu điện trong đó có POW lại ngược dòng do giới đầu tư nhận định tình trạng thiếu điện những năm tới sẽ giúp các nhà máy điện chạy tối đa công suất. PV Powrer là doanh nghiệp có quy mô lớn thứ 2 trong ngành điện chỉ sau EVN.

Theo báo cáo tài chính PV Power, 9 tháng đầu năm 2019 tổng công ty đạt doanh số 26.238 tỷ, lợi nhuận sau thuế 2.491 tỷ đồng, tăng mạnh so vói con số 184 tỷ cùng kỳ, trong đó lãi thuộc về công ty mẹ 2.223 tỷ đồng.

Tính đến hết 30/9, tổng tài sản của PV Power vượt hơn 60.037 tỷ đồng trong đó tài sản cố định chiếm hơn 63%. Lượng tiền và tiền gửi cao gấp đôi thời điểm đầu năm lên hơn 7.000 tỷ đồng và công ty đang có hơn 3.050 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối. Dự báo mức lợi nhuận của PV Power có thể tăng mạnh trong năm nay.

Năm 2019 được cho là một năm khó khăn với ngành điện khi đối diện với nguy cơ lượng nước hồ thấp đỉnh điểm, thiếu than, nguy cơ thiếu khí sản xuất. Với PV Power, nhà máy thuỷ điện Hủa Na đã không đạt kế hoạch sản lượng tháng 11 do lưu lượng nước về hồ thấp, trong tháng 11/2019 ̴ 47,5 m3/s, chỉ bằng 54% so với trung bình tháng 11 nhiều năm (88,0 m3/s).



Thuỷ điện Đakđrinh, dù đang vào mùa mua nhưng lòng hồ thuỷ điện, lưu lượng nước về hồ thấp, trung bình chỉ đạt 51 m3/s, thấp hơn nhiều so với bình quân nhiều năm 126 m3/s. Nhà máy chỉ đạt được 95,6% kế hoạch.

Với nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1, do giá thị trường điện cao nên phân bổ được công suất cao nhất trong tháng 11 và vận hành được 2 tổ máy với sản lượng điện rất cao, vượt 30.9% kế hoạch được giao.

Cụm nhà máy nhiệt điện khí Cà Mau 1 và Cà Mau 2 thường xuyên được EVN/A0 huy động vận hành chu trình hỗn hợp 3 tổ máy bằng nhiên liệu khí, và 1 tổ máy bằng nhiên liệu dầu.

Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 đã phát lên lưới điện quốc gia 2,95 tỷ kWh, hoàn thành 100% kế hoạch sản lượng điện năm 2019 và về đích trước 36 ngày. Trong khi đó Nhơn Trạch 2 được giao tỷ lệ huy động cao nất năm 2019 và cao trong tháng 11 (cao nhất năm 2019) và nhà máy chào giá thấp nhằm được huy động tối đa công suất, nhưng với việc nguồn khí bị suy giảm nên nhà máy cũng chỉ được huy động ở mức tải thấp và chỉ đạt 87% kế hoạch được giao.

Trước thực tế đó, PV Power đã đề xuất Chính phủ, các Bộ Ngành trong việc thay đổi cơ chế, chính sách đối với việc cung cấp than cho các nhà máy điện và ngày 2/12/2019, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 29/CT-TTg về tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động sản xuất điện, theo đó đã tạo chủ động cho các đơn vị sản xuất điện trong việc cung cấp than để vận hành nhà máy, tạo tiền đề cho việc khắc phục tình trạng thiếu than của nhà máy Vũng Áng 1 do chỉ được sử dụng than trong nước như trước đây.

Tổng công ty xúc tiến đầu tư các dự án điện mới, nghiên cứu mở rộng nguồn nhiên liệu mới, các loại hình năng lượng sạch như điện mặt trời (mái nhà, lòng hồ), điện sử dụng khí LNG… ngoài các loại hình truyền thống là nhiệt điện than, nhiệt điện khí, thuỷ điện. Việc này có ý nghĩa quan trọng khi mà các nguồn nhiên liệu như than, khí gas đang dần suy giảm, về lâu dài, giúp hoạt động sản xuất kinh doanh được đa dạng, không chỉ phụ thuộc vào việc vận hành các nhà máy hiện hữu.

Năm 2019, PV Power đã quản trị tài chính tốt, cân đối nguồn tiền để trả các khoản nợ. Công ty đang thu xếp các nguồn vốn ngắn hạn và lâu dài phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp.