PVcomBank cùng lúc nhận 3 giải thưởng quốc tế của tạp chí ABF

Vừa qua, tại Singapore, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) vinh dự được Tạp chí The Asian Banking and Finance (ABF Magazine) trao tặng cùng lúc 3 giải thưởng.

Cụ thể, tại hạng mục ngân hàng có sản phẩm thẻ tín dụng sáng tạo hiệu quả 2019 (Bank Credit Card Initiative of the Year - Vietnam), giải thưởng là sự ghi nhận cho những nỗ lực cải tiến và phát triển sản phẩm của PVcomBank.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường, ngân hàng đã cho ra đời những dòng thẻ tín dụng với nhiều tính năng, ưu đãi khác nhau phù hợp với từng nhóm đối tượng khách hàng. Những ưu đãi điển hình mà thẻ tín dụng của PVcomBank được kể đến như tặng miễn phí dịch vụ hàng không cao cấp tại sân bay Nội Bài của Vietnam Airlines, tích điểm tối đa để đổi dặm bay Vietnam Airlines và tích điểm mua hàng miễn phí bằng điểm VinID...

Bên cạnh đó, sử dụng thẻ tín dụng PVcomBank không chỉ góp phần thay đổi thói quen chi tiêu để tối ưu hóa tài chính, mà còn là sự thể hiện phong cách sống của mỗi người. Trong năm 2018, tốc độ tăng trưởng thẻ mở mới của ngân hàng đạt 99% và giá trị chi tiêu trùng bình mỗi thẻ đạt 947 USD (so với mức trung bình của thị trường là 356 USD/thẻ).

PVcomBank cũng ghi dấu ấn ở hạng mục ngân hàng có sản phẩm tín dụng cá nhân mới tiêu biểu 2019 (New Consumer Lending Product of the Year - Vietnam). Để được vinh danh trong hạng mục cho vay tiêu dùng, ngân hàng đã liên tục nghiên cứu và cải tiến các gói vay để phục vụ nhu cầu vốn của thị trường khách hàng cá nhân.

Hiện tại, PVcomBank đã triển khai gói tín dụng trị giá 11.180 tỷ đồng cho khách hàng cá nhân. Song song, ngân hàng còn cung cấp gói tín dụng bao gồm nhiều sản phẩm đa dạng phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau của khách hàng như vay kinh doanh, vay mua nhà, mua xe, vay tiêu dùng hàng ngày hay nhu cầu tài chính đột xuất...

Còn tại giải thưởng ngân hàng có giải pháp quản lý dòng tiền mặt doanh nghiệp hiệu quả 2019 (Vietnam Domestic Cash Management Bank of the Year) cũng giúp PVcomBank giành giải thưởng trên lĩnh vực khách hàng doanh nghiệp.

Thông qua khảo sát đánh giá của ABF Magazine trong lĩnh vực quản lý tiền tệ, PVcomBank đã đáp ứng các chuẩn mực quốc tế, là cơ sở để nhà băng được lựa chọn là Ngân hàng có giải pháp quản lý dòng tiền mặt doanh nghiệp hiệu quả 2019. Các giải pháp mà ngân hàng đưa ra đã giúp doanh nghiệp quản lý dòng tiền tốt hơn, được khách hàng quan tâm và đánh giá cao.