Quan chức Anh: Việt Nam “dẫn đầu thế kỷ châu Á”

Sau chuyến thăm và làm việc tại Hà Nội mới đây, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh, ông Mark Field, đã có những đánh giá tích cực về tiềm năng phát triển của Việt Nam cũng như các cơ hội dành cho doanh nghiệp Anh tại đây.

Trên cương vị Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương, ông Field đã đến Hà Nội từ ngày 4-6/1/2018.

Trong chuyến công tác này, ông đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam - Anh lần thứ 6, cùng với Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn.

Trong một bài viết đăng trên trang tài chính City A.M hôm 18/1, ông Field nhận định thế giới đang bước vào một thế kỷ của châu Á - một thế kỷ mà khu vực này ngày càng khẳng định được vị thế là "một nguồn sức mạnh văn hóa, chính trị và kinh tế" quan trọng của thế giới.

Bài viết này có tựa đề "As Thailand and Vietnam lead the Asian century, it’s time for British businesses to look east" (tạm dịch: "Khi Thái Lan và Việt Nam dẫn đầu thế kỷ châu Á, đã đến lúc doanh nghiệp Anh hướng Đông").

"Việt Nam đã chứng kiến tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng trong hơn 30 năm qua, chỉ sau Trung Quốc. Xu hướng này sẽ tiếp tục, một phần nhờ những cải thiện gần đây về môi trường kinh doanh nói chung", bài viết có đoạn.

Vị Quốc vụ khanh cho rằng Việt Nam đang mở ra rất nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Anh. "Thương mại và đầu tư song phương đang phát triển mạnh mẽ, tăng hơn gấp đôi kể từ khi hai nước ký thỏa thuận đối tác chiến lược năm 2010. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều tiềm năng còn chưa được khai phá," ông Field nói.

Ông Field cho rằng mối quan hệ giữa Anh với Việt Nam là sâu rộng hơn so với những gì mà nhiều người hình dung. Đánh giá này được ông đưa ra sau khi tới thăm nhiều công trình của Anh giúp hỗ trợ phát triển kinh tế Việt Nam trong các mảng như năng lượng sạch, tài chính xanh, và phát triển các thành phố thông minh.

Vị quan chức Anh tin rằng quan hệ Anh-Việt sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong năm 2018, khi hai nước kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao.

Ông nói, năm nay sẽ là năm mà nước Anh có thể giới thiệu cho Việt Nam những tiềm năng tốt nhất mà nước này có trong các lĩnh vực giáo dục, công nghệ tài chính, nghiên cứu y khoa và sáng tạo.

Ông Field cũng khẳng định phía Anh sẽ sát cánh và sẵn sàng tư vấn để giúp Việt Nam khai thác tiềm năng phát triển của mình một cách tốt nhất.