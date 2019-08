Quản vốn Nhà nước hiệu quả: Không thể thiếu người đại diện vốn tại doanh nghiệp

Kết quả năm 2018 cũng cho thấy, tổng doanh thu của 145 doanh nghiệp thuộc danh mục của SCIC là 162 nghìn tỷ đồng, bằng 90% so với 2017, tổng lợi nhuận sau thuế là 29.700 tỷ đồng, bằng 124% so với 2017, tổng vốn chủ sở hữu là 135 nghìn tỷ đồng, tăng 18% so với 2017. Có 133/145 doanh nghiệp có lãi so với 128/145 doanh nghiệp có lãi năm 2017.

Nhiều doanh nghiệp trong danh mục đạt hiệu quả cao, hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2018, điển hình như: Công ty Cổ phần Du lịch Lâm Đồng (347% kế hoạch), Công ty Cổ phần Xây dựng tư vấn đầu tư Bình Dương (227%), Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam (259%), Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Cần Thơ (237%), Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (180%), ...

Một số doanh nghiệp đạt tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) trên 30% như Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và đầu tư Việt Nam (93%), Công ty TNHH 2 thành viên Đầu tư thương mại Tràng Tiền (72%), Công ty TNHH Khai thác và chế biến đá An Giang (71%), Công ty Cổ phần Xây dựng tư vấn đầu tư Bình Dương (40%), Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (39%), Công ty Cổ phần Xuất khẩu thủy sản Khánh Hòa (31%), Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (31%)…