Quý 1/2019: Masan giảm vay nợ 12,1 nghìn tỷ đồng

Doanh thu thuần quý 1/2019, Tập đoàn Masan (MSN) đạt 8.160 tỷ đồng, giảm 1,4% so với con số 8.274 tỷ đồng của quý 1/2018.

Đó là thông tin đáng chú ý tại Đại hội đồng cổ đông Masan tổ chức sáng 24/4/2019 tại TP. Hồ Chí Minh.

Trong đó, ngành hàng đồ tiêu dùng (MCH) đạt 3.780 tỷ đồng, tăng 5,4% so với cùng kỳ nhờ chiến lược tăng tốc 2 chữ số vào đồ uống đóng chai và tăng lực.

Ngành hàng thức ăn chăn nuôi, thịt lợn (MNS) đạt 3.192 tỷ đồng, giảm 0,3% so với con số 3.201 tỷ đồng của quý 1/2018.

Cùng đó, doanh thu thuần ngành tài nguyên (MSR) đạt 1.188 tỷ đồng, giảm 20,1% so với quý 1/2018. "Điều này chủ yếu là do giá trung bình của vonfram thấp hơn 17% trong quý 1/2019, so với quý 1/2018, và do hàm lượng khai thác tinh quặng thấp hơn", báo cáo của MSN cho biết.

Ngoài ra, EBITDA (lợi nhuận trước lãi suất, thuế và khấu hao) của quý 1/2019 hợp nhất đạt 2.357 tỷ đồng, giảm 9,5% so với 2.606 tỷ đồng trong quý 1/2018. Biên EBITDA hợp nhất giảm 261 điểm cơ bản trong quý 1/2019 xuống 28,9%.

Theo lãnh đạo MSN, biên lợi nhuận gộp hợp nhất giảm 319 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái chủ yếu do chi phí nguyên vật liệu tăng cao. Nhìn chung, 42% biên lợi nhuận gộp vẫn trong kế hoạch và mục tiêu của MCH trong trung hạn. Biên lợi nhuận gộp của MSR đã giảm do giá hàng hóa thấp hơn và hàm lượng khai thác tinh quặng thấp hơn. Lãnh đạo MSN cho rằng, lợi nhuận gộp của MSR sẽ trở lại về mức của năm 2018 và đang triển khai các kế hoạch để cải thiện chỉ số này.

Song song, nhờ tiếp tục đầu tư hiệu quả chi phí SG&A hợp nhất, nên tỷ lệ SG&A trên doanh thu đạt 16% trong quý 1/2019, giảm 106 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ chi phí SG&A của MCH giảm 315 điểm cơ bản.

Tiếp đó, biên EBITDA trong lĩnh vực kinh doanh thức ăn chăn nuôi của MNS tăng 117 điểm cơ bản trong quý 1/2019 do giá nguyên liệu tốt hơn và các sản phẩm có lợi nhuận cao đóng góp nhiều hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận thuần phân bổ cho cổ đông trong quý 1/2019 là đạt 865 tỷ VND, tăng 6% so với quý 1/2018; chi phí tài chính thuần là 457 tỷ đồng trong quý 1/2019, giảm 34,3% so quý 1/2018; số dư nợ trung bình của MSN trong quý 1/2019 là 22,6 nghìn tỷ đồng, giảm 34,8% so với 34,7 nghìn tỷ đồng dư nợ trung bình trong quý 1/2018.

Với kết quả của việc mua thêm cổ phần của Vinacafé (VCF) và nhà máy Masan Tungsten (MTC) trong năm 2018, lợi nhuận thuần phân bổ cho lợi ích cổ đông thiểu số giảm 34,9% xuống 134 tỷ đồng trong quý 1/2019, so với 206 tỷ đồng trong quý 1/2018.

Tại đại hội, đã đưa ra một số dự báo kết quả tài chính năm 2019 như sau: Doanh thu thuần dự kiến tăng từ 45.000 tỷ đồng lên 50.000 tỷ đồng, tương ứng 18% - 31%.

Trong đó, MCH dự kiến tăng 21% - 35%; MNS dự kiến tăng 20% và MSR dự kiến tăng 12% - 24%.

Tập đoàn cũng dự kiến lợi nhuận thuần sau thuế phân bổ cho cổ đông công ty hợp nhất trong năm 2019 từ 5.000 tỷ đồng đến 5.500 tỷ đồng, tăng trưởng từ 44% lên 58%, đưa biên lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông trên 10%.

Năm 2018 doanh thu thuần của Masan đạt 38.188 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông của Công ty của hoạt động kinh doanh chính năm 2018 (không bao gồm lợi nhuận một lần) đạt 3.478 tỷ đồng, tăng 57,1% so với năm 2017. Biên lợi nhuận sau thuế của hoạt động kinh doanh chính đạt mức 9,1% vào năm 2018 so với 5,9% năm 2017.