Quý 2 và 6 tháng, SSI tiếp tục dẫn đầu thị phần môi giới trên HOSE

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) công bố thông tin thị phần giá trị giao dịch môi giới quý 2 và bán niên năm 2019 của 10 công ty chứng khoán hàng đầu.

Theo đó, trong quý 2/2019, 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất sàn HOSE chiếm 62,24% thị phần cả nước, giảm 3,44%% so với quý 1/2019 - trong đó, top 3 công ty chứng khoán có thị phần lớn nhất là SSI, HSC, VCSC chiếm 33,83% thị phần cả nước.

Cụ thể: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) vẫn duy trì vị trí dẫn đầu về thị phần môi giới tại HOSE, với thị phần là 13,84%, giảm 0,7% so với quý 1; thị phần của HSC trong quý 2 này tăng 0,49% so với quý 1 lên 11,31%, còn VCSC lại giảm so với quý 1 từ 10,05% xuống còn 9,37%.

Các vị trí tiếp theo thuộc về VNDS (6,86%); MBS (4,16%), BVSC (3,89%), MAS (3,69%), SHS (3,50%), VDSC (3,23%) và VPS (3,08%).

Tính chung 6 tháng đầu năm 2019, SSI vẫn là công ty chứng khoán dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ với tỷ lệ 13,84%. Đứng vị trí thứ 2 vẫn là HSC với 11,07% thị phần.

Các vị trí tiếp theo thuộc về VCSC (9,71%), VNDS (7,30%), MBS (4,76%), BVSC (3,78%), SHS (3,56%), MAS (3,39%), ACBS (3,12%) và VPS (3,11%).

Đối với thị phần giá trị giao dịch trái phiếu trong quý 2/2019 có 10 công ty tham gia giao dịch - trong đó, TCBS chiếm thị phần cao nhất với 78,492%; đứng thứ 2 là PSI với 9,349%; đứng thứ 3 là VCBS với 4,025%.

Các vị trí còn lại thuộc về BVSC (2,747%); BSC (1,887%); SHS (1,062%), VietinBankSC (0,481%); ASEAN SECURITIES (0,481%); HSC (0,479%) và VNDS (0,426%)

Tính chung về thị phần môi giới trái phiếu 6 tháng đầu năm 2019, TCBS giữ vững vị trí số 1 với thị phần 84,655% và cách khá xa là PSI với thị phần 5,404%. Các vị trí tiếp theo thuộc về: VCBS, BVSC, BSC, HSC, SHS, VietinBankSC, SSI và VNDS.