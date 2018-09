Quỹ khám chữa bệnh tỉnh Thái Nguyên sẽ mất cân đối khoảng 70 tỷ đồng

Đoàn giám sát của Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội Việt Nam do Thượng tướng Lê Chiêm - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã làm việc tại Thái Nguyên về tình hình thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Tham gia Đoàn có Phó tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Đình Khương.

Báo cáo của bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên cho thấy, năm 2018 quỹ khám chữa bệnh của tỉnh Thái Nguyên sẽ mất cân đối khoảng 70 tỷ đồng.

Thượng tướng Lê Chiêm đề nghị, các cơ quan chức năng, trong đó có lực lượng công an đẩy mạnh kiểm tra, kiên quyết xử lý các vi phạm, khắc phục tình trạng gia tăng chi phí khám chữa bệnh không cần thiết, trái quy định.

106 tỷ đồng nợ đọng các loại bảo hiểm

Trong chương trình làm việc, Đoàn Giám sát làm việc tại bảo hiểm xã hội tỉnh; tiến hành khảo sát tình hình khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên và Bệnh viện Y học cổ truyền. Sau đó, Đoàn làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh và một số sở, ngành liên quan của tỉnh về tình hình tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn.

Tại buổi giám sát, các đại biểu tập trung đánh giá tình hình thực hiện các quy định của pháp luật, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tình hình cải cách thủ tục hành chính của bảo hiểm xã hội tỉnh; nguyên nhân dẫn đến nợ đọng, bội chi quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn; giải pháp triển khai trong thời gian tới nhằm hạn chế gia tăng các chi phí bất hợp lý, sử dụng có hiệu quả, đúng quy định quỹ bảo hiểm y tế…

Theo ông Ngô Chí Dũng, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên, số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hàng năm trên địa bàn đều tăng so với chỉ tiêu được giao. Tính đến ngày 30/6, tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế của tỉnh là hơn 1,2 triệu người, đạt 97,12% kế hoạch. Tổng số thu là 2.434 tỷ đồng, đạt 47,26% so với kế hoạch bảo hiểm xã hội Việt Nam, tăng 13,19% so với cùng kỳ năm 2017.

Công tác giải quyết thủ tục hành chính đã được rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí cho các tổ chức, đơn vị, cá nhân. Hiện tại đã có 4.807/4.828 đơn vị thực hiện nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua bưu chính và 2.950/4.807 đơn vị đã thực hiện giao dịch điện tử. "Tuy nhiên, tình trạng nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp còn diễn ra, có những doanh nghiệp nợ đọng kéo dài. Đến 30/6, tổng số nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là 106 tỷ đồng, chiếm 2,06% kế hoạch thu", ông Ngô Chí Dũng cho biết.

Về khám chữa bệnh, tính đến ngày 30/8, tổng chi phí khám chữa bệnh toàn tỉnh ước tính 831,69 tỷ đồng, so với dự toán Chính phủ giao đã sử dụng 62,32%. Nhưng so với quỹ khám chữa bệnh 8 tháng đầu năm ước tính mất cân đối 7,3 tỷ đồng. "Dự kiến cả năm 2018, sẽ có khoảng 1,94 triệu lượt bệnh nhân khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với số tiền khoảng 1.300 tỷ đồng; quỹ khám chữa bệnh mất cân đối khoảng hơn 70 tỷ đồng", ông Ngô Chí Dũng chia sẻ.

Còn nhiều doanh nghiệp chưa tham gia



Cho rằng, công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại Thái Nguyên được triển khai bài bản, Phó Tổng Giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Đình Khương cho rằng, cơ bản các chỉ tiêu đều đạt, một số chỉ tiêu vượt mức kế hoạch được giao.



Tuy nhiên, việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội còn nhiều vấn đề cần phải tìm giải pháp khắc phục. Nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở mức bình quân chung của cả nước nhưng số tuyệt đối vẫn rất lớn, nhất là nợ ở doanh nghiệp phá sản giải thể chưa xử lý được. Các chỉ tiêu về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tương ứng chỉ tiêu bình quân chung toàn quốc, tuy nhiên, vẫn còn 600 doanh nghiệp với gần 10.000 lao động chưa được tham gia.

Với hơn 3000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là con số rất thấp, ông Nguyễn Đình Khương đề nghị, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành bảo hiểm xã hội rà soát lại số lao động chưa tham gia và thực hiện các giải pháp đưa vào diện tham gia bảo hiểm xã hội.



Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đặc biệt là bảo hiểm xã hội tự nguyện cho tương xứng với tiềm năng và sự phát triển của địa phương; Ngành bảo hiểm xã hội và ngành Y tế phối hợp chặt chẽ trong thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, báo cáo UBND tỉnh những yếu tố bất thường để UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo, tìm giải pháp tháo gỡ.

Khẳng định Thái Nguyên luôn quan tâm thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh, thời gian tới tỉnh sẽ tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, tích cực chỉ đạo phát hiện, phòng chống việc lạm dụng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Hội đồng Quản lý bảo hiểm xã hội Việt Nam và bảo hiểm xã hội Việt Nam để Thái Nguyên thực hiện tốt chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Đánh giá cao và biểu dương những kết quả thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của tỉnh Thái Nguyên, Thượng tướng Lê Chiêm đã biểu dương tính năng động, tích cực của bảo hiểm xã hội tỉnh khi tham mưu, tổ chức triển khai; biểu dương các sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ với bảo hiểm xã hội trong công tác tham mưu cho UBND tỉnh theo chức năng nhiệm vụ.

Thượng tướng Lê Chiêm đề nghị, các cấp, ngành của tỉnh cần tiếp tục nâng cao nhận thức trách nhiệm, xác định chỉ tiêu tham gia bảo hiểm xã hội, bảo iểm y tế là chỉ tiêu quan trọng phát triển kinh tế xã hội của địa phương; là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp và mỗi người dân theo đúng tinh thần Nghị quyết 28-NQ/TW. Ngành y tế cần tiếp tục đầu tư trang thiết bị, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ y, bác sĩ nhằm đáp ứng sự hài lòng của nhân dân. Ngành bảo hiểm xã hội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giải quyết nhanh, gọn các thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Trước một số bất cập trong công tác thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Thượng tướng Lê Chiêm yêu cầu tỉnh cần phân tích, làm rõ nguyên nhân hiện vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp để có giải pháp kịp thời; thực hiện tốt quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm y tế; tích cực sử dụng đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh diện bao phủ bảo hiểm y tế; nâng cao tinh thần trách nhiệm và chất lượng khám, chữa bệnh và đây cũng là một trong những hình thức hiệu quả tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế.