Quy Nhơn - Nhơn Hội khẳng định là điểm đến đầu tư

Những vùng đất ven biển đang trỗi dậy theo xu hướng tăng trưởng của ngành du lịch. Ngay như thị trường bất động sản khu vực miền Trung đang mở ra hàng loạt cơ hội từ đầu tư đến phát triển kinh tế.

Sóng đầu tư vào bất động sản ven biển

Tuy Hòa (Phú Yên), Phan Rang (Ninh Thuận), Phan Thiết (Bình Thuận), đặc biệt là Quy Nhơn (Bình Định),… đang là những địa chỉ mà giới đầu tư bất động sản đang chú ý. Lợi thế về quỹ đất, nhiều tiềm lực để khai thác du lịch, những tỉnh này đang đón nhận nguồn vốn đầu tư lớn. Hàng loạt các dự án khu đô thị, khu du lịch đã công bố triển khai tại những nơi này.

Lấy Quy Nhơn làm dẫn chứng. Từ giữa năm 2018 đến nay, thị trường bất động sản Quy Nhơn sôi động, trong đó tâm điểm là vùng đất ven biển Khu kinh tế Nhơn Hội. Đến nay, hàng loạt tên tuổi lớn trong ngành bất động sản như FLC, Phát Đạt, Hưng Thịnh, Danh Khôi đã có mặt tại Nhơn Hội, kế đó là ở thời điểm này giới đầu tư cá nhân cũng đang tập trung về địa phương này.

Các nhà đầu tư nhìn thấy được triển vọng của thị trường bất động sản Quy Nhơn, khi ngành du lịch địa phương tiềm năng nhưng hạ tầng phần cứng còn thiếu thốn. Việc khai phá giá trị những vùng đất ven biển cần có sự phối hợp, đồng lòng giữa nhà đầu tư và lãnh đạo địa phương.

Thế cho nên, trước đó, ngay từ năm 2016, UBND tỉnh Bình Định đã có chủ trương kêu gọi các các nhà đầu tư có năng lực đầu tư vào Nhơn Hội để "đánh thức" sức sống cho vùng đất này. Bình Định đi theo hướng phát triển đầu tư thông qua hình thức xã hội hóa phát triển quỹ đất, kêu gọi các nhà đầu tư vào tham gia đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, phát triển khu nhà ở thương mại, khu đô thị mới hiện đại.

Trong hướng đi đó, gần đây, Phát Đạt đã tham gia đấu giá quỹ đất tại Nhơn Hội và bắt tay cùng Công ty Bất động sản Danh Khôi (DKR) để phát triển dự án Khu đô thị Nhơn Hội New City. Dự án này được nhà đầu tư chú ý khi quy mô lớn, hạ tầng tiện ích phong phú. Khu đô thị Nhơn Hội New City cung cấp cho thị trường hàng ngàn sản phẩm đất nền sồ đỏ ven biển. Sự xuất hiện của các dự án quy mô như Nhơn Hội New City, giới am hiểu thị trường nhận định rằng, đấy là sự khởi đầu cho một xu hướng bùng nổ thật sự của của thị trường bất động sản ven biển ở Nhơn Hội.

Đầu tư hạ tầng tạo tiền đề cho phát triển bền vững

Để phát triển kinh tế biển, Bình Định đã chủ động chi ngân sách địa phương đầu tư tuyến ven biển Hoài Nhơn - Quy Nhơn dài hơn 100 km và cầu Nhơn Hội, cây cầu này khi mới khánh thành được ghi nhận là cầu vượt biển dài nhất Việt Nam.

Từ những hạ tầng giao thông huyết mạch này, Bình Định đã tiến lên những bước đi mạnh bạo, vững chắc và dài hơi hơn bằng việc quy hoạch bán đảo Phương Mai thành Khu kinh tế ven biển Nhơn Hội.

Ban đầu từ một vài dự án du lịch ở xã Cát Tiến (huyện Phù Cát); Quần thể du lịch lịch sử - sinh thái - tâm linh Linh Phong và Khu du lịch Trung Lương… nay, Nhơn Hội, Quy Nhơn đã là điểm dừng chân lý tưởng của những nhà đầu tư quy mô.

Trước tốc độ phát triển nhanh của những khu đô thị và áp lực lớn về mặt bằng, quỹ đất khi các nhà đầu tư liên tục tìm về, lãnh đạo tỉnh Bình Định đã chủ động lập quy hoạch chung, mở rộng không gian đô thị theo nhiều kịch bản trong đó là việc đầu tư các tuyến giao thông vành đai làm đường cơ sở để quy hoạch các dự án như: QL 19, nâng cấp cảng hàng không Phù Cát; mở rộng cảng biển Quy Nhơn gồm khu bến Quy Nhơn - Thị Nại, khu bến Nhơn Hội, các bến địa phương… thành cảng biển hiện đại; đầu tư, nâng cấp và xây dựng mới một số bến thuyền du lịch ven đầm Thị Nại, phát triển các tuyến du lịch nội địa và quốc tế.

Trong giai đoạn 2021-2030, Bình Định dự kiến tổng vốn đầu tư trên 10.316 tỷ đồng; trong đó đầu tư nâng cấp và mở tuyến đường tỉnh 8.264 tỷ đồng, xây dựng các bến bãi đỗ xe 211 tỷ đồng và đường đô thị 950 tỷ đồng… Tổng diện tích đất dành cho phát triển giao thông trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 là 3.303 ha và đến năm 2030 là 3.737 ha.

Theo quy luật thị trường, khi mà hạ tầng giao thông được đầu tư thì dư địa cho bất động sản là rất lớn. Đây là yếu tố thuyết phục các nhà đầu tư tìm đến các vùng đất mới như Nhơn Hội, Bình Định.