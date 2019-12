Quỹ Platinum Victory muốn mua thêm gần 3,2 triệu cổ phiếu REE

Platinum Victory Pte. Ltd. thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (mã REE-HOSE).

Theo đó, Platinum Victory Pte.Ltd đã đăng ký mua thêm 3.199.532 cổ phiếu REE, nhằm tăng sở hữu từ 28,97% lên 29,99%, tương đương hơn 93 triệu cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ ngày 5/12 đến ngày 3/1/2020, thông qua phương thức thoả thuận hoặc khớp lệnh trên sàn/VDS.

Trước đó, Platium Victory Pte. Ltd vừa công bố chỉ mua được hơn 12,6 triệu trên 31,3 triệu cổ phiếu REE đã đăng ký, tương đương 40% so với số lượng đăng ký với nguyên nhân không mua hết là do thị trường không thuận lợi.

Trên thị trường, 3 tháng gần đây, giá cổ phiếu REE giảm 2,32% từ vùng giá 36.650 đồng/cổ phiếu xuống 36.300 đồng/cổ phiếu. Đống cửa phiên giao dịch ngày 2/12, giá 35.800 đồng/cổ phiếu – trong khi đó, mức giá chào mua mà Platinum Victory đưa ra là 45.000 đồng/cổ phiếu.

Kết thúc quý 3/2019, REE báo lãi gần 414 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 1.242 tỷ đồng, giảm 4,5% so với lợi nhuận đạt được 9 tháng đầu năm ngoái và đã hoàn thành 84,8% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

REE cho biết, tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng 37% so với cùng kỳ là do lợi nhuận mảng Hạ tầng điện nước quý 3/2019 là 238 tỷ đồng – trong khi cùng kỳ chỉ đạt 148 tỷ đồng – trong đó, ảnh hưởng tăng chủ yếu là trong kỳ công ty thực hiện hoàn nhập dự phòng đầu tư 23 tỷ - trong khi cùng kỳ, công ty ghi nhận chi phí cho việc lập dự phòng đầu tư là 66 tỷ đồng.

Đồng thời, Lợi nhuận từ mảng bất động sản cũng gia tăng so với cùng kỳ từ việc ghi nhận doanh thu cho thuê tòa nhà Etown Central được lấy đầy so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến cuối quý 3/2019, REE đang đầu tư vào 20 công ty liên kết với tổng giá trị đầu tư gần 6.600 tỷ đồng và chiếm phần lớn là công ty thuộc lĩnh vực nước và điện.

Riêng mảng điện, REE đang đầu tư vào 9 công ty liên kết với tổng giá trị đầu tư hơn 4.300 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư vào Nhiệt điện Phả Lại chiếm tỷ trọng cao nhất với giá trị đầu tư hơn 1.450 tỷ đồng, tương đương với tỷ lệ sở hữu hơn 24,1%.