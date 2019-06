Quỹ PYN Elite: "Đừng bỏ đi - tiềm năng của Việt Nam vẫn còn ở đây"

Sau những diễn biến thị trường có phần tiêu cực trong tháng 5, quỹ đầu tư đến từ Phần Lan vẫn có những cái nhìn tích cực về triển vọng của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Theo đánh giá của quỹ ngoại này, với tâm lý "sell in May and go away", VN-Index đã giảm 2,02% do chiến tranh thương mại và giá dầu lao đốc. Thời điểm này là dành cho "trader" chứ không dành cho nhà đầu tư (investor). Là một nhà đầu tư dài hạn, PYN Elite tập trung vào các cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng cao.

Nhìn vào thu nhập dự kiến tăng 13% trong năm 2019, mức P/E của Việt Nam trong năm nay ở mức 13 lần, hấp dẫn hơn so với các chỉ số của các nước trong khu vực như Thái Lan (15 lần), Malaysia (16 lần) và Philippines (17 lần).

Tiếp tục lấy dẫn chứng từ triển vọng của MWG và TPB với những thông tin tích cực trong thời gian gần đây, quỹ đầu tư này cho biết 5 cổ phiếu hàng đầu của quỹ chiếm 48% danh mục đang có kết quả tích cực.

Quỹ đầu tư này cũng khẳng định bức tranh kinh tế vĩ mô của Việt Nam rất rõ ràng và kiên cường bất chấp những tác động từ bên ngoài. Với mức tăng trưởng GDP trung bình 6,8%, nền kinh tế Việt Nam có thể tăng gấp đôi quy mô trong thập kỷ tới.

"Các nhà đầu tư có thể sẽ bán trong tháng Năm. Nhưng với mức định giá thấp, sự phát triển tích cực trong nền kinh tế và kết quả kinh doanh đáng khích lệ, đừng bỏ đi - tiềm năng của Việt Nam vẫn còn ở đây!", PYN Elite khẳng định.