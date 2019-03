Ra mắt đô thị thương mại cửa ngõ dự án sân bay Long Thành

Thị trường Long Thành vừa đón thêm dự án mới thuộc phân khúc bất động sản thương mại với rất nhiều tiềm năng. Đó là khu đô thị Cát Linh do Asia Group phát triển và phân phối tọa lạc ngay cửa ngõ sân bay quốc tế Long Thành.

Hình thành "thành phố sân bay"

Khu đô thị Cát Linh nằm ngay mặt tiền quốc lộ 51, liền kề chợ mới Long Thành, trung tâm hành chính huyện Long Thành và là cửa ngõ kết nối sân bay quốc tế Long Thành. Đây là khu vực đang phát triển kinh tế, hạ tầng rất sôi động và nằm trong quy hoạch trở thành "thành phố sân bay" trong tương lai.

Bởi Long Thành chỉ cách trung tâm Tp.HCM khoảng 20 phút di chuyển theo tuyến cao tốc Tp.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đang được đầu tư hàng loạt công trình giao thông quan trọng để gia tăng tính kết nối với các khu vực lân cận. Cụ thể như cao tốc Bến Lức - Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Long Thành - Vũng Tàu, đại lộ Mỹ Phước - Tân Vạn - Nhơn Trạch - Long Thành và đường sắt đô thị Thủ Thiêm - Long Thành.

Theo định hướng, hệ thống giao thông hiện đại này kết hợp với cảng quốc tế Cát Lái (Tp.HCM), cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải (Bà Rịa Vũng Tàu) và đặc biệt là sân bay Long Thành để thúc đẩy kết nối giao thương trong nước và quốc tế, thu hút đầu tư và tăng trưởng kinh tế cho cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Điều này sẽ mang lại rất nhiều cơ hội đột phá cho thị trường bất động sản Long Thành.

Trên thực tế, thời gian qua nhiều dự án bất động sản đã được các chủ đầu tư tung ra thị trường đón đầu hoạt động của sân bay Long Thành. Hầu hết các sản phẩm đều thuộc dạng phân lô nhỏ lẻ nhắm đến nhu cầu nhà ở đơn thuần nhưng các dự án này vẫn thu hút rất đông khách hàng và nhà đầu tư.

Theo giới kinh doanh bất động sản, thị trường khu vực Long Thành đang khan hiếm những dự án được đầu tư bài bản và nhắm đến nhu cầu kinh doanh thương mại. Bởi một khi sân bay quốc tế Long Thành hoạt động sẽ kéo theo rất đông dân cư đến sinh sống, làm việc. Từ đó sẽ kích hoạt các nhu cầu rất lớn về giao thương, mua sắm, sử dụng dịch vụ chất lượng cao hay vui chơi giải trí. Đây cũng là lý do giá đất có thể khai thác kinh doanh tại Long Thành đang tăng mạnh so với mức bình quân của thị trường vào khoảng 30% tính từ cuối năm 2018 và trên 60% nếu so với năm 2017.

Lợi thế của khu đô thị Cát Linh

Bên cạnh sân bay quốc tế, một thông tin mà rất nhiều nhà đầu tư bất động sản đang rất quan tâm là một ngôi chợ đầu mối và một trung tâm hội chợ triển lãm quy mô lớn sắp được xây dựng tại Long Thành. Bởi khu vực này được xác định là vùng lõi trung tâm của đô thị mới Long Thành trong tương lai. Hai công trình này kết hợp với chợ mới Long Thành, trung tâm hành chính và sân bay Long Thành sẽ giúp cả cả khu vực đô thị xung quanh lột xác hoàn toàn.

Trong bối cảnh đó, khu đô thị Cát Linh được đánh giá sẽ có rất nhiều triển vọng tươi sáng đối với việc phát triển thương mại - dịch vụ. Ngay nội khu dự án cũng sẽ xây dựng một trung tâm thương mại quy tụ các thương hiệu hàng đầu nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm, giải trí của các thương gia và hành khách đi đường hàng không.

Chưa kể xung quanh khu đô thị Cát Linh đang tập trung nhiều khu công nghiệp lớn hoạt động nhộn nhịp như Amata, Long Thành, Long Đức, Lộc An - Bình Sơn… với hàng trăm ngàn chuyên gia, công nhân kỹ thuật cao làm việc nên nhu cầu về mua sắm, dịch vụ là rất lớn.

Theo quy hoạch, ngoài trung tâm thương mại, khu đô thị Cát Linh còn bao gồm những dãy nhà phố thương mại (shophouse) thiết kế linh hoạt kết hợp giữa ở và kinh doanh. Những ngành nghề phù hợp là đại lý vé máy bay, văn phòng đại diện, nhà hàng, quán cà phê, nhà thuốc Tây hay khách sạn cỡ 2-3 sao…

Được biết hạ tầng dự án Cát Linh đang thi công rầm rộ nhưng hiện Asia Land (thành viên Asia Group) tung ra thị trường rổ hàng chỉ khoảng 60 sản phẩm với mức giá từ 28 triệu đồng/m2, bằng hơn phân nửa mặt bằng giá tại khu vực trung tâm hành chính Long Thành. Đặc biệt, khách hàng có nhu cầu sẽ được ngân hàng hỗ trợ vay 40% giá trị hợp đồng với lãi suất ưu đãi và nhận nhiều quà tặng.

Với việc hạ tầng dự án ngày càng hoàn thiện và sân bay quốc tế Long Thành sẽ sớm được khởi công, giới kinh doanh bất động sản dự báo giá trị của sản phẩm shophouse tại khu đô thị Cát Linh sẽ còn tăng.

