Ra mắt mô hình franchise trường mầm non Dongsim Kindergarten

Ngày 23/3 vừa qua, tại khách sạn Grand Plaza Hà Nội, lễ giới thiệu mô hình franchise trường mầm non Dongsim Kindergarten đã diễn ra thành công tốt đẹp. Với hơn 200 khách mời gồm nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước, các hiệu trưởng và chủ trường mầm non trên toàn quốc, cùng những người đang quan tâm tới giáo dục mầm non Việt Nam đã có mặt để cùng lắng nghe những chia sẻ từ các nhà lãnh đạo của Dongsim Kindergarten.

Mở đầu nội dung chương trình, ông Lee Sung Gun - người sáng lập mầm non Dongsim Kindergarten đã có những chia sẻ những nét tương đồng quan điểm của người Việt Nam và người Hàn Quốc về tình yêu thương dành cho con trẻ, sự chú trọng tới nội dung giáo dục cho con.

Đồng thời ông nhấn mạnh Trường mầm non phải là một tổ chức giáo dục. Nó không chỉ đơn thuần là 1 cở sở trông trẻ. Đó là một tổ chức, là nơi giúp trẻ em phát triển khỏe mạnh hơn, thông minh hơn và là nơi phát triển tốt nhất kỹ năng, điểm khác biệt của mỗi trẻ. "Dongsim Kindergarten là giáo dục".



Mô hình nhượng quyền thương hiệu Dongsim Kindergarten là kinh doanh giáo dục, qua đó Dongsim Việt Nam, các nhà đầu tư và các hiệu trưởng sẽ cùng nhau cảm thấy tự hào. Đồng thời, là 1 tổ chức giáo dục, Dongsim Kindergarten đã xây dựng chế độ làm việc tốt nhất cho người quản lý, các giáo viên và nhân viên của trường để chất lượng giáo dục luôn được đảm bảo và duy trì ở mức độ cao nhất.

Nội dung tiếp theo, bà Phạm Thị Hải Quỳnh, Trưởng phòng nghiên cứu và phát triển chương trình đã trình bày giới thiệu mô hình franchise giáo dục của Dongsim Kindergarten. Các khách mời tham dự hiểu rõ hơn về mô hình giáo dục, triết lý giáo dục, cơ sở vật chất cũng như các chương trình đào tạo độc quyền của Dongsim Kindergarten.

Bên cạnh đó, Dongsim Kindergarten còn giới thiệu chương trình Sketch World - chương trình hỗ trợ giáo dục hoàn toàn mới và đầu tiên tại Việt Nam. Dongsim Kindergarten là hệ thống trường mầm non duy nhất đưa công nghệ tăng cường thực tế ảo (AR) vào trong chương trình giáo dục nhằm nâng cao kỹ năng tương tác của trẻ tính đến thời điểm này.



Có thể thấy rằng Dongsim Kindergarten không ngừng phát triển và hội nhập những chương trình giáo dục tiên tiến trên thế giới. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non Việt Nam và giúp trẻ em Việt Nam bắt kịp với xu hướng phát triển của trẻ em trên thế giới.

Sau những lời phát biểu giới thiệu về mô hình giáo dục của Dongsim Kindergarten, ông Lee Sung Gun, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ giáo dục Dongsim Việt Nam đồng thời cũng là người sáng lập mầm non Dongsim Kindergarten đã nêu về hình thức hợp tác franchise để những nhà đầu tư và những người quan tâm đến giáo dục có cơ hội hợp tác cùng với Dongsim Kindergarten tạo nên một mô hình trường mầm non tiên tiến nhất và cũng là tiền đề để thương hiệu Dongsim Kindergarten được mở rộng với quy mô rộng khắp Việt Nam.

Sự kiện này chính là cơ hội để Dongsim Kindergarten khẳng định những thành công trong phương pháp giáo dục trẻ mầm non. Cũng như đưa mô hình franchise giáo dục mầm non được biết đến rộng khắp, góp phần đưa giáo dục mầm non của Việt Nam nâng lên một tầm cao mới.