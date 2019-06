Ra mắt nhà phố thương mại Uni Mall Center tại Thuận An

Các nhà đầu tư và doanh nhân đang tìm kiếm một mặt bằng nhiều tiềm năng khai thác thương mại tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, thì Uni Mall Center là dự án được kỳ vọng đáng để "chọn mặt gửi vàng" tại thời điểm này. Với mức giá từ 21 triệu đồng/m2 nhưng nhà phố thương mại (shophouse) Uni Mall Center hội tụ hàng loạt ưu điểm về vị trí, kết hợp ở và kinh doanh lẫn tiềm năng tăng giá trị tài sản trong tương lai.

Trung tâm kinh doanh cao cấp

Uni Mall Center gồm khoảng 200 căn nhà phố thương mại được đầu tư theo định hướng trở thành một trung tâm kinh doanh cao cấp nằm trên mặt tiền đường DT 743, trung tâm thị xã Thuận An. Dự án do Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc An Phú và Công ty Cổ phần Bất động sản U&I hợp tác đầu tư; Công ty Cổ phần Uniland phân phối độc quyền.

Các dãy nhà phố của Uni Mall Center được thiết kế sang trọng, bố trí thông minh giúp chủ nhân vừa ở vừa kết hợp kinh doanh thuận lợi nhưng vẫn bảo đảm sự riêng tư của chủ nhân. Các ngành nghề kinh doanh hấp dẫn tại Uni Mall Center gồm khách sạn, siêu thị, nhà hàng, cửa hàng thời trang, quán cà phê…

Hạ tầng của Uni Mall Center được đầu tư đồng bộ và hiện đại với các tuyến đường trải nhựa rộng thoáng, vỉa hè nhiều mảng xanh, đầy đủ hệ thống điện, cấp - thoát nước, viễn thông... Tất cả biến Uni Mall Center thành một dự án hàng đầu tọa lạc ngay trung tâm thị xã Thuận An.

Một điểm cộng của Uni Mall Center là nằm liền kề hệ thống tiện ích phong phú gồm chợ Đông Phú A, chợ Phú Phong, chợ đầu mối Thủ Đức; bệnh viện đa khoa Vạn Phúc 2, bệnh viện quốc tế Columbia; các trung tâm thương mại Aeon Mall, Lotte Mart, MM Mega Market, sân golf Sông Bé, Vincom Plaza Dĩ An, Minh Sáng Plaza… Bên cạnh đó, khu vực này còn có các khách sạn - resort như Cidadines Central, Saigon Park Resort, Princess Resort & Spa, An Lâm Saigon River… đang hoạt động nhộn nhịp.

Với dân số gần 600.000 người, GDP tăng trưởng hơn 20% một năm, thị xã Thuận An là một trong những khu vực dân cư đông đúc và kinh tế phát triển bậc nhất của tỉnh Bình Dương. Vì thế, những ưu điểm nổi bật của Uni Mall Center mang đến cho các chủ nhân cơ hội kinh doanh sinh lợi khi cư dân đổ về trải nghiệm mua sắm, sử dụng dịch vụ. Đồng thời cư dân còn được thụ hưởng một môi trường sống xanh và tiện nghi bậc nhất.

Đón đầu Thuận An lên thành phố

Trên địa bàn Thuận An hiện đang có 3 khu công nghiệp là VSIP 1, Việt Hương, Đồng An và 2 cụm công nghiệp An Phú, An Thạnh với khoảng 3.000 doanh nghiệp hoạt động. Liền kề đó là khu công nghiệp Sóng Thần thuộc tỉnh Bình Dương và khu chế xuất Linh Trung, khu công nghệ cao quận 9 và Làng Đại học quốc gia Tp.HCM thu hút hàng ngàn lao động nhập cư mỗi năm, kéo theo nhu cầu nhà ở và sử dụng dịch vụ rất lớn.

Hiện nay, từ Thuận An di chuyển đến quận 9 và quận Thủ Đức của Tp.HCM chỉ mất khoảng 20 phút nhờ các tuyến đường huyết mạch như quốc lộ 13, Nguyễn Trãi, Đông Nhì, Ngô Quyền, Phan Đình Phùng, ĐT 743, ĐT 743 B, ĐT 743C và Mỹ Phước - Tân Vạn…

Trong tương lai, khi các tuyến metro Thủ Dầu Một - Thuận An – Tp.HCM, Thuận An - Miếu Ông Cù và đường sắt Dĩ An - Lộc Ninh… được xây dựng thì thời gian còn rút ngắn hơn nữa. Do vậy, không ít người làm việc tại Tp.HCM nhưng vẫn chọn thị xã Thuận An để an cư.

Thời gian vừa qua, các tập đoàn lớn như SP Setia, Guocoland, Vingroup, Đất Xanh, Phú Đông, Nam Long, DRH Holdings… đã đầu tư các dự án bất động sản tại đây nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Khảo sát cho thấy mặt bằng giá bất động động sản tại Thuận An tăng khoảng 30% mỗi năm.

Dự kiến, đến năm 2020, khi Thuận An trở thành thành phố thì toàn bộ hệ thống giao thông, hạ tầng xã hội cũng như tiện ích dịch vụ sẽ tiếp tục được đầu tư rất mạnh. Điều này sẽ mang đến cơ hội vô cùng hấp dẫn cho thị trường bất động sản.

Hiện hệ thống hạ tầng của Uni Mall Center đã được thi công gần như hoàn thiện. Khách hàng chỉ cần thanh toán trước 50% là được sở hữu một nền nhà phố thương mại cực kỳ tiềm năng, phần còn lại được trả chậm trong 24 tháng.

Đồng thời khách hàng sẽ có cơ hội nhận nhiều quà tặng tại lễ mở bán và có cơ hội trúng các giải thưởng với tổng giá trị lên đến 3 tỉ đồng trong chương trình tri ân khách hàng của Uniland tổ chức cuối năm 2019 gồm 1 xe Mazda 3, 3 xe Honda SH 150i, 5 xe Yamaha Sirius… Đây là một cơ hội bằng vàng cho các khách hàng đặt niềm tin vào Uni Mall Center.

* Thông tin chi tiết:

Website: www.unilandvietnam.com.vn - www.unimallcenter.vn