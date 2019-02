Ra mắt Shopvillas cam kết lợi nhuận 10%/năm trong 10 năm

50 Shop villas đầu tiên nằm ở trục đường sôi động nhất của dự án The Arena vừa được Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vịnh Nha Trang ra mắt và ngay lập tức thu hút được sự chú ý của thị trường bởi chính sách cam kết lợi nhuận 10%/năm trong 10 năm.

Các căn Shop Villas The Arena có thiết kế song lập, bao gồm 3 tầng, có cả sân trước và sân sau đem đến không gian thoáng đãng với tầm nhìn tối đa. Yếu tố đắt giá nhất là các căn shop villas được đặt tại vị trí trục trung tâm sôi động của dự án, nằm trên phố đi bộ sầm uất.

Từ đây, du khách có thể tận hưởng không khí náo nhiệt của không gian nghệ thuật đường phố. Phóng tầm mắt ra xa sẽ ngắm nhìn được vẻ đẹp của biển bãi Dài với bức tượng tình nhân Ali và Nino.

Khu vực này được coi là là "điểm nóng" nhất của dự án khi nằm trên trục phố đi bộ với các hoạt động, sự kiện, lễ hội diễn ra không kể ngày đêm nên sẽ thu hút lượng lớn du khách tập trung về đây ở bất kỳ thời điểm nào trong ngày - tạo nên tiềm năng đối với hoạt động kinh doanh tại ShopVillas.

Shop Villas The Arena là lựa chọn đáp ứng nhu cầu kết hợp nghỉ dưỡng và kinh doanh. Trong bối cảnh khu vực Cam Ranh còn thiếu các khu vui chơi, trung tâm mua sắm thì Shop Villas The Arena hứa hẹn sẽ là điểm đến yêu thích hàng đầu không chỉ của du khách từ 4.000 căn hộ khách sạn trong dự án mà còn các du khách đến từ những dự án nghỉ dưỡng lân cận.

Chính những mặt hàng được kinh doanh tại đây như nhà hàng hải sản, quán café, cửa hàng đặc sản địa phương, spa … sẽ đáp ứng các nhu cầu mua sắm, tận hưởng, thưởng thức thiết yếu của tất cả mọi người khi đi du lịch. Những yếu tố này sẽ đảm bảo giá trị sinh lời cao từ việc cho thuê loại hoặc khách hàng tự vận hành kinh doanh.

50 trong tổng số 126 Shop Villas vừa được ra mắt có diện tích sàn 154,88m2/lô với mặt tiền 8,8m. Chủ đầu tư sẽ bàn giao sản phẩm được hoàn thiện mặt ngoài và thang máy riêng có giá bán từ 13 tỷ đồng mỗi căn. Trong đó, ngân hàng có thể cho vay tới 70% giá trị với lãi suất vay vốn 0% cho đến khi bàn giao và ân hạn nợ gốc tối đa 12 tháng.

Đặc biệt, thời gian vay lên đến 15 năm giúp khách hàng có đủ thời gian để thu xếp tài chính và thanh toán cho ngân hàng. Theo đó, chỉ cần có trong tay từ 4 tỷ đồng là nhà đầu tư đã sở hữu ngay sản phẩm độc đáo với tiềm năng sinh lời lớn.

Đặc biệt, đây là Shopvillas có chính sách cam kết lợi nhuận 10%/năm kéo dài trong suốt 10 năm.



Mặt tiền của các shop villas rộng, phù hợp cho hoạt động kinh doanh

The Arena Cam Ranh được giới thiệu đến giới đầu tư bất động sản vào cuối năm 2017 và tạo nên cơn sốt lớn trên thị trường năm 2018 bởi tiên phong theo đuổi mô hình nghỉ dưỡng giải trí gắn liền với những sự kiện, lễ hội tại Cam Ranh.

Với định hướng trở thành trung tâm vui chơi, giải trí của Bãi Dài, The Arena sẽ được chủ đầu tư tổ chức những buổi biểu diễn, cuộc thi, sự kiện, lễ hội hấp dẫn diễn ra suốt 4 mùa trong năm.

Chính vì vậy, du khách sẽ lần đầu tiên được trải nghiệm không gian nghệ thuật với Đại nhạc hội được tổ chức 3 tháng một lần, The Arena Concert – sự kiện âm nhạc đặc biệt diễn ra hàng năm, The Arena Summer Festival kéo dài từ 3-7 ngày vào mùa hè với những hoạt động như cắm trại, ngắm mặt trời mọc, The Arena Countdown Party vào thời khắc giao thừa hàng năm…

The Arena còn trở nên sôi động quanh năm bởi những lễ hội giải trí như lễ hội dép tông, đường chạy âm nhạc, ngày hội bắn súng nước…



Khu vực Shop villas cũng nằm gần khu vực đặt bức tượng tình nhân Ali và Nino nổi tiếng được chủ đầu tư hợp tác với nghệ nhân nổi tiếng thế giới chế tác vừa đưa về dự án.

Bên cạnh những hoạt động lễ hội, tại khu vực Shop Villas – phố đi bộ còn có những hạng mục ấn tượng, hứa hẹn trở thành điểm check-in ưa thích của du khách khi đến Khánh Hòa như con đường ánh sáng diệu kỳ - nơi sẽ có show ánh sáng với những bản nhạc sôi động, kết hợp hệ thống phun nước tự động "nhảy múa" theo điệu nhạc.

Hay đó là khu vực 3D mapping với sự biến hóa tài tình giữa hình ảnh trình chiếu, ánh sáng và âm thanh. Đó còn là khu vực sở hữu quả cầu ánh sáng với những trang trí, thắp đèn rực rỡ bên ngoài, còn bên trong là khung cảnh độc đáo, hợp với từng mùa lễ hội trong năm như dịp Summer Festival, Hallowen hoặc Giáng sinh... Tất cả hứa hẹn tạo nên sự sôi động, thu hút du khách và mở ra cơ hội kinh doanh hiệu quả cho chủ sở hữu Shop Villas The Arena.



