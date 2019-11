Rạng Đông lên kế hoạch xây nhà máy mới 2.500 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã RAL-HOSE) thông báo Quyết định đầu tư dự án.

Theo đó, Hội đồng quản trị công ty vừa phê chuẩn chủ trương "Đầu tư nhà máy nghiên cứu, sản xuất, thương mại hóa sản phẩm - Hệ thống chiếu sáng LED I 4.0 (LED hệ sinh thái số) và các sản phẩm điện tử công nghệ cao.

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 2.500 tỷ đồng, đặt tại khu công nghệ cao Hoà Lạc (huyện Quốc Oai, Hà Nội). Nguồn vốn đầu tư được lấy từ vốn tự có và vốn vay tín dụng thương mại.

Trước đó, ban lãnh đạo công ty cũng duyệt đề xuất đầu tư 42 tỷ đồng từ quỹ đầu tư phát triển để mua nhà làm văn phòng và nhà kho cho chi nhánh Biên Hoà và chi nhánh Tây Nguyên.

Dự kiến ngày 20/12 tới, RAL sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc lựa chọn Tổng Công ty Bảo hiểm PVI và Công ty Giám định Quốc tế Việt Nam (VIA) để xác định giá trị thiệt hại của vụ cháy theo yêu cầu của cơ quan cảnh sát điều tra, công an thành phố Hà Nội.

Sau gần 3 tháng sau vụ cháy kho bóng đèn, Rạng Đông vẫn chưa công bố chính thức thiệt hại, mà chỉ ước tính sơ bộ ban đầu của công ty mất khoảng 150 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, công ty ghi nhận doanh thu quý 3/2019 đạt 899,8 tỷ đồng – tăng 18,7% so với cùng kỳ, lũy kế 9 tháng đạt hơn 2.703 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 64,5 tỷ, tăng 21,8% so với cùng kỳ và lũy kế đạt 160 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến ngày 30/9/2019, Tổng nguồn vốn của công ty là hơn 2.850 tỷ đồng - trong đó, nợ phải trả là gần 1.981 tỷ; Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là hơn 132 tỷ, quỹ đầu tư phát triển là gần 283 tỷ đồng