REE dự chi hơn 500 tỷ đồng trả cổ tức

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE-HOSE) vừa thông qua quyết định về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2018.

Theo đó, ngày 27/2 tới đây, REE sẽ chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 18%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 1.800 đồng).

Như vậy, với 310.050.926 cổ phiếu đang lưu hành, REE dự kiến chi ra khoảng 558 tỷ đồng cho đợt cổ tức này và việc chi trả này sẽ được thanh toán vào ngày 5/4/2019. Nguồn vốn chi trả dự kiến được trích từ lợi nhuận chưa phân phối của công ty.

Trước đó, Platinum Victory Pte. Ptd, đối tác đến từ Singapore đã mua được 33.300 cổ phiếu trên 384.218 cổ phiếu đã đăng ký, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 77.161.503 cổ phiếu, chiếm 24,89% cổ phần nắm giữ tại REE và Platinum Victory Pte. Ptd sẽ nhận được gần 140 tỷ đồng cổ tức.

Được biết, kết thúc năm 2018, REE ghi nhận doanh thu thuần tăng 2% lên trên 5.100 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 2.118 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 1.885 tỷ, tăng 23,8% so với năm trước và vượt 37,7% chỉ tiêu cả năm. EPS năm 2018 đạt 5.754 đồng, tăng 1.313 đồng/cổ phiếu so với cùng kỳ. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối REE đạt 4.928 tỷ đồng, tăng 1.285 tỷ đồng so với hồi đầu năm.

Bên cạnh đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên cũng dự kiến được tổ chức vào 8h ngày 29/3 tại Tòa nhà Etown, quận Tân Bình, TPHCM.