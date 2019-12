Rời vị trí điều hành, hai người sáng lập Google "bỏ túi" hơn 1 tỷ USD

Thông tin hai người sáng lập Google, Larry Page và Sergey Brin sẽ rời vị trí điều hành hoạt động hàng ngày của công ty mẹ Alphabet Inc. đã giúp giá cổ phiếu hãng này tăng gần 1,9% trong phiên giao dịch ngày 4/12. Theo đó, tài sản của mỗi người tăng thêm hơn 1 tỷ USD.

Hiện Larry Page và Sergey Brin mỗi người nắm giữ khoảng 6% cổ phần của Alphabet và vẫn nắm quyền kiểm soát công ty này thông qua cổ phần biểu quyết đặc biệt.

Việc cổ phiếu tăng giá cho thấy các nhà đầu tư của Alphabet hài lòng với việc Sundar Pichai, giám đốc điều hành (CEO) của Google, được bổ nhiệm thành CEO của công ty mẹ Alphabet, thay cho Larry Page. Động thái này cũng đồng nghĩa với việc hãng công nghệ giá trị thứ ba tại Mỹ không còn được điều hành bởi người sáng lập. Cùng với Larry Page, Sergey Brin cũng rút khỏi vị trí chủ tịch của Alphabet.

Cũng giống như CEO Tim Cook của Apple và Satya Nadella của Microsoft, Pichai là nhân vật kỳ cựu tại Google. Ông gia nhập Google hơn 15 năm trước và dần dần leo lên vị trí điều hành cao nhất tại công ty này.

Thay đổi này cho thấy Google đã bước vào giai đoạn trung kỳ. Được Brin và Page thành lập tai một garage ôtô tại California vào năm 1998, công ty này đạt doanh thu 137 tỷ USD trong năm 2018 và hiện có vốn hoá 893 tỷ USD. Google chỉ đứng sau Apple và Microsoft trong chỉ số S&P 500.

Tại thung lũng Silicon, nhiều công ty cũng không còn được điều hành bởi người sáng lập. Hãng phần mềm Oracle Corp, do Larry Ellison sáng lập, hiện được dẫn dắt bởi Safra Catz, dù Ellison vẫn tham gia vai trò chủ tịch công ty. Một số công ty khác trẻ hơn như Uber Technologies Inc. và We Co. cũng không còn người sáng lập trong bộ máy điều hành do bê bối. Tuy nhiên, cũng có những ngoại lệ. Jeff Bezos và Mark Zuckerberg hiện vẫn là CEO tại công ty do họ sáng lập: Amazon và Facebook. Hai công ty này lần lượt có vốn hoá lớn thứ 4 và 5 tại Mỹ.

Theo các nhà phân tích, sự thay đổi trong bộ máy lãnh đạo đã mang lại lợi ích đối với nhiều công ty, điều có thể thấy được qua trường hợp của Apple và Microsoft. Giá cổ phiếu của Apple đã tăng hơn 400% kể từ khi Tim Cook thay Steve Jobs đảm nhiệm vị trí điều hành công ty vào tháng 8/2011. Còn cổ phiếu của Microsoft tăng gấp 4 lần kể từ khi Satya Nadella lên nắm quyền.

Từ năm 2015, Pichai giữ vị trí CEO của Google và đến nay đây là vẫn mảng kinh doanh lớn nhất của Alphabet. Trong suốt quá trình ông đảm nhiệm vai trò này, cổ phiếu của Alphabet đã tăng gấp đôi, bất chấp việc liên tục bị các nhà làm luật siết quản lý.

Cả Cook, Nadella và Pichai hiện đều là những giám đốc điều hành giàu nhất tại Mỹ với tài sản hàng trăm triệu USD nhờ cổ phiếu thưởng. Dù vậy, tài sản của họ vẫn còn kém xa so với những người sáng lập công ty. Hiện tổng tài sản của hai người sáng lập Google là 126 tỷ USD. Trong khi đó, vợ của người sáng lập Apple được thừa hưởng khối tài sản từ chồng hiện trị giá 23,9 tỷ USD. Còn người sáng đồng lập Microsoft, Bill Gates, hiện là người giàu thứ hai thế giới với tài sản 106,2 tỷ USD, theo Bloomberg Billionaires Index.