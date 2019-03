Rome By Diamond Lotus: Tâm điểm khu đô thị Thủ Thiêm

Sự pha trộn giữa phong cách kiến trúc cổ điển La Mã cùng hơi thở nhịp sống hiện đại sẽ đưa Rome By Diamond Lotus trở thành một biểu tượng di sản mới ở khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Giữ hồn di sản

Nói về tâm huyết hình thành nên Rome by Diamond Lotus tại trung tâm Thủ Thiêm, bà Lưu Thị Thanh Mẫu, CEO Phuc Khang Corporation chia sẻ: "Trên hành trình tìm kiếm những giá trị phát triển bền vững, chúng tôi bắt gặp nhiều công trình in đậm dấu ấn của những nền văn minh cổ điển, trường tồn với thời gian. Từ Rome, Paris, New York, Singapore đến Tp.HCM, những tòa nhà đẹp nhất, tinh tế nhất đều lưu giữ những tinh hoa kiến trúc nhân loại.

Với Phúc Khang, thiết kế công trình không chỉ đơn thuần là một bản vẽ, mà đằng sau đó phải ẩn chứa cả một nền văn minh, một hành trình thịnh vượng. Tại Rome by Diamond Lotus, hồn cốt của dự án chính là câu chuyện về đế chế Rome và những tinh hoa kiến trúc La Mã hàng triệu năm qua".

Ngay như Tp.HCM, dù không ít công trình hiện đại được hình thành, nhưng chợ Bến Thành, chợ Bình Tây, nhà thờ Đức Bà, Nhà hát lớn Thành phố hay như Khách sạn Majestic… vẫn được xem là những biểu trưng kiến trúc, thể hiện nét văn hóa lâu đời của Sài Gòn.

Và với mong muốn lưu giữ phong cách kiến trúc từ những công trình "sống mãi với thời gian", Phúc Khang Corporation đã chắt lọc những giá trị trong thiết kế, cảnh quan, kiến trúc và không gian sống đậm chất châu Âu để cho ra đời một dự án ngay khu đô thị Thủ Thiêm mang tên Rome By Diamond Lotus.

Chào đón cư dân ngay khi bước chân vào tòa nhà Rome By Diamond Lotus là hàng cột La Mã cùng những mái vòm mềm mại kết hợp các vật liệu như nhôm, kính… giúp dung hòa tính cổ điển và hiện đại nhưng không quá cầu kỳ.

Quảng trường Trevi Square cao 14m cùng lối vào cửa chính với các họa tiết ốp lát theo hoa văn cách tân từ kiểu kiến trúc Roman đan xen chi tiết chạy chỉ vàng tạo nên một sảnh tiếp đón bề thế, thoáng rộng đậm khí chất vương giả.

Tâm điểm Thủ Thiêm

Được thiết kế theo phong cách đậm chất quý tộc châu Âu, Rome By Diamond Lotus kiến tạo một không gian sinh thái xanh với 24 tiện nghi đẳng cấp dành riêng cho những chủ nhân. Không cần phải đi xa, chủ nhân thành Rome có thể tận hưởng một thế giới resort tại gia ở hồ bơi chân mây nước mặn tràn bờ 1,100m2; hoặc thư giãn, tái tạo năng lượng sau những giờ làm việc căng thẳng tại khu vườn La Mã 3,000m2.

Bên cạnh đó, dự án còn nắm giữ ưu thế đắt giá về vị trí chiến lược giữa khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2. Tọa lạc ngay mặt tiền đại lộ Mai Chí Thọ 12 làn xe, Rome By Diamond Lotus trở thành "tâm điểm của mọi tâm điểm" bởi sự kết nối giao thương thuận tiện, nhanh chóng.

Từ đây, cư dân chỉ mất từ 1 - 5 phút di chuyển đến depot Metro Thủ Thiêm, trường quốc tế Úc AIS, trung tâm hành chính quận 2, bệnh viện quận 2, Mega Market và mất 5 - 10 phút để tiếp cận với Trung tâm thương mại Vincom MegaMall, khu dân cư Thảo Điền, chợ Bến Thành…

Trong việc kiến tạo nên một công trình như Rome By Diamond Lotus, Phúc Khang Corporation cũng đã mời các thương hiệu lớn tham gia đồng hành phát triển bao gồm Coteccons (tổng thầu xây dựng), DP Architect, Mai-Archi, TTID (tư vấn thiết kế), Landmarks (thiết kế cảnh quan), UL - Hoa Kỳ (thẩm duyệt an toàn phòng chống cháy nổ), CBRE (quản lý vận hành tòa nhà), DKRA Vietnam (tiếp thị và phân phối)...

Rome by Diamond Lotus có mức giá từ 3,9 tỷ đồng/căn, thời gian thanh toán được kéo dài lên đến 30 tháng, đợt 1 chỉ 10% và chỉ thanh toán tối đa không quá 50% cho đến khi nhận nhà. Ngoài ra, khách hàng còn được ngân hàng OCB hỗ trợ vay 70% giá trị căn hộ trong thời gian 20 năm.