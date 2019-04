Rome by Diamond Lotus và khao khát công trình cổ điển đặc sắc

Theo chia sẻ từ "cha đẻ" của công trình Rome by Diamond Lotus - Kiến trúc sư người Italy - Aldo Zoli Lo Prinzi thì Rome by Diamond Lotus không phải là dự án hời hợt mà thông qua dự án này, ông và Phúc Khang sẽ tạo lập một công trình đặc sắc xứng tầm thắng cảnh cổ điển giữa lòng đô thị hiện đại Thủ Thiêm. Dự án sẽ được lấy nguồn cảm hứng từ thiết kế La Mã.

Công trình vươn tầm thắng cảnh cổ điển

Kiến trúc La Mã được kết tinh từ tinh hoa của các nền văn minh Hy Lạp, Ai Cập và Etrusca. Tiến trình phát triển của kiến trúc La Mã không ngừng cách tân, thể hiện rõ nét với những chi tiết ở các hàng cột và mái vòm liên tục được đổi mới.

Các di sản mang kiến trúc La Mã đến nay không chỉ là nguồn cảm hứng mà còn là địa điểm du lịch hàng đầu của du khách.

Với khao khát và tâm huyết tái hiện nét đẹp mang tầm di sản nhân loại tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, Phúc Khang và Kiến trúc sư người Italy - Aldo Zoli Lo Prinzi đã bắt tay nhau và cho ra đời dự án Rome by Diamond Lotus với định hướng đây sẽ là công trình đặc sắc vươn tầm thắng cảnh cổ điển với vai trò cố vấn cấp cao về thiết kế kiến trúc.

Ông Aldo Zoli Lo Prinzi là thành viên của Hội kiến trúc sư Rome từ năm 1985 và đang làm giảng viên thỉnh giảng cho các trường đại học nổi tiếng tại Pháp.

Hiện Phúc Khang chi hơn 3.500 tỷ đồng để phát triển dự án với hệ thống vật tư xa xỉ và đẳng cấp, thể hiện rõ nét không chỉ ở mặt ngoài toàn dự án với mái vòm cong thanh lịch, hàng cột La Mã uy nghi, hình bóng đài phun nước Trevi cao 14m, hồ bơi nước mặn vô cực tràn bờ rộng 1.100m2, vườn La Mã rộng hơn 3.000m2, những tiểu cảnh vườn treo tại tầng tiện ích.

Đặc thù kiến trúc La Mã kế tiếp ứng dụng vào Rome by Diamond Lotus chính là tính kết nối cộng đồng thông qua tiện ích công cộng, thể hiện ở tầng 6 với các công trình đồ sộ chăm sóc sức khỏe như: Hồ bơi theo phong cách bồn tắm ngoài trời của người La Mã cổ đại với những pho tượng bao quanh và mái vòm nhìn ra toàn cảnh Sài Gòn.

Bao quanh không gian hồ bơi là 3.000m2 với 16 tiện ích phục vụ dành riêng cho cư dân Rome by Diamond Lotus như phòng yoga, gym, phòng hội họp... Đó cũng là lý do Rome by Diamond Lotus đang trở thành sự chờ đợi không chỉ của chủ nhân mà còn đông đảo giới yêu mến vẻ đẹp kiến trúc cổ điển của La Mã.

Chất hiện đại về trong kết cấu căn hộ

Kiến trúc sư người Italy - Aldo Zoli Lo Prinzi chia sẻ: "Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra dự án mang phong cách chủ đạo là La Mã cổ điển, nhưng tất cả tiện ích đều hiện đại, đáp ứng tối đa nhu cầu của cư dân. Đồng thời công trình cũng xây dựng theo hướng phát triển bền vững, thân thiện với môi trường, theo tiêu chí công trình xanh".

Điểm chú ý đầy của Rome by Diamond Lotus là việc chú trọng phát triển không gian sống sinh thái cho cư dân, đảm bảo sự hài hòa về không gian và quy hoạch với tổng diện tích cảnh quan cây xanh hơn 10.000 mét vuông. Khuôn viên cây xanh, đường nội bộ trong công trình được bố trí hợp lý, rộng thoáng, đặc biệt ban công căn hộ được trồng mảng xanh tạo 1 giếng trời xanh mát từ tầng 7 đến tầng 30.

Đồng thời, Rome by Diamond Lotus còn được thừa hưởng những giá trị của dòng Diamond Lotus đồng thời tích hợp thêm những quy định khắt khe đến từ Underwriters Laboratories (UL) - đơn vị hàng đầu thế giới về tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy với hơn 100 năm hình thành và phát triển.

Để đạt được chứng chỉ phòng cháy chữa cháy của UL, dự án phải thỏa mãn được hai vấn đề quan trọng: tối ưu hóa việc ngăn ngừa xảy ra cháy nổ và xử lý tốt khi sự cố cháy nổ diễn ra.

Theo đó, trong quá trình phát triển dự án, chủ đầu tư Phuc Khang Corporation đã mời các thương hiệu lớn trong nước và quốc tế đồng hành trong quá trình thiết kế, thi công như: Coteccons (tổng thầu xây dựng), DP Architect, Mai-Archi, TTID (tư vấn thiết kế), Landmarks (thiết kế cảnh quan), UL - Hoa Kỳ (thẩm duyệt an toàn phòng chống cháy nổ), CBRE (quản lý vận hành tòa nhà), DKRA Vietnam (phân phối)...

Hiện Rome by Diamond Lotus có mức giá từ 3,9 tỷ đồng/căn, thời gian thanh toán được kéo dài lên đến 30 tháng, đợt 1 chỉ 10% và chỉ thanh toán tối đa không quá 50% cho đến khi nhận nhà. Ngoài ra, khách hàng còn được ngân hàng OCB hỗ trợ vay 70% giá trị căn hộ trong thời gian 20 năm.

* Thông tin chi tiết về sự kiện "Festival of Rome":

Thời gian: Lúc 8h00, chủ nhật ngày 21 tháng 4 năm 2019

Địa điểm: Khách sạn Park Hyatt Sài Gòn, số 2 Công trường Lam Sơn, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM.