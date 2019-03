Rupert Murdoch: Từ người thừa kế thành “ông trùm” kiến tạo đế chế truyền thông

Năm 2009, tờ The Guardian đăng tải bài báo chấn động về việc tờ News of the World, thuộc sở hữu của News Corp. truy cập bất hợp pháp hòm thư thoại của một thiếu nữ Anh - người đã bị sát hại trước đó. Bê bối này huỷ hoại nghiêm trọng danh tiếng của Murdoch tại Anh. 2 năm sau đó, gia đình Murdoch công bố kế hoạch đóng cửa News of the World. Nhiều năm sau bê bối này, nỗ lực mua lại kênh truyền hình British Sky Broadcasting của ông bị huỷ bỏ do vấp phải sự phản đối của công chúng.