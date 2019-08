Sabeco chi thêm gần nghìn tỷ trả bổ sung cổ tức 15%

Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn - Sabeco (mã SAB-HOSE) thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức bổ sung năm 2018 bằng tiền mặt.

Theo đó, ngày 6/9 tới đây, Sabeco sẽ chốt danh sách chi trả cổ tức bổ sung năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 27/9/2019.

Sabeco chính thức về tay người Thái từ tháng 12/2017 khi tập đoàn ThaiBev của tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi chi gần 5 tỷ USD mua lại 53,59% vốn do Bộ Công Thương quản lý.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cổ đông lớn nhất là Vietnam Beverage đã đề xuất chia cổ tức năm 2018 tổng tỷ lệ 50% trong khi kế hoạch trước đó là 35%. Cuối tháng 12/2018, công ty đã hoàn thành chi trả cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 35%.

Như vậy, với hơn 641,28 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Sabeco sẽ chi khoảng 960 tỷ đồng chi bổ sung cổ tức lần này cho cổ đông và với 53,59% cổ phần nắm giữ tại Sabeco, Vietnam Beverage có thể nhận về khoảng 515 tỷ đồng; trong khi đó, Bộ Công Thương nắm giữ 36% vốn và sẽ nhận được gần 346 tỷ đồng cổ tức từ đợt cổ tức này.

Năm 2018, Sabeco ghi nhận 35.948 tỷ đồng doanh thu, tăng 5,1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thu về 4.402 tỷ đồng, giảm 11% so với năm trước nhưng vẫn vượt kế hoạch đặt ra. Tính đến hết 31/12/2018, Sabeco có 7.473 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Năm 2019, Sabeco đặt mục tiêu đạt 38.871 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 7,52% so với năm 2018. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 4.717 tỷ đồng, tăng 6,66% so với lợi nhuận đạt được năm 2018. Về sản lượng, Sabeco đặt mục tiêu đạt 1.908 triệu lít bia các loại, tăng 5,87% so với năm 2018.

Kết thúc 6 tháng đầu năm, doanh thu của Sabeco đạt 18.400 tỷ đồng - tăng 9% so với cùng kỳ,lợi nhuận trước thuế đạt 3.456 tỷ đồng - tăng 16% so với cùng kỳ; Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 2.658 tỷ đồng, EPS 6 tháng ở mức 3.953 đồng.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu SAB có biến động tăng giảm đan xen và đáng chú ý là ngày 16/8 vừa qua, giá cổ phiếu này giảm 3,16% từ 281.000 đồng xuống 276.000 đồng/cổ phiếu và hiện cổ phiếu này được giao dịch ở quanh ngưỡng 278.000 đồng/cổ phiếu.