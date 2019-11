Sacombank cung cấp vốn với lãi suất ưu đãi cho ngành dệt may

Sacombank và Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) vừa ký kết Biên bản hợp tác phát triển ngành dệt may. Theo thỏa thuận hợp tác, Sacombank sẽ hỗ trợ và đồng hành cùng VITAS trong các hoạt động, sự kiện để góp phần phát triển ngành dệt may Việt Nam.

Bên cạnh đó, Sacombank còn tư vấn, cung cấp nguồn vốn với lãi suất ưu đãi và các giải pháp tài chính - ngân hàng phù hợp giúp doanh nghiệp ngành dệt may tối ưu hóa hoạt động kinh doanh và gia tăng năng lực cạnh tranh.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Phan Đình Tuệ - Phó tổng giám đốc Sacombank - cho biết: "Với kim chỉ nam hành động lấy khách hàng làm trọng tâm, bên cạnh việc chủ động phát triển hợp tác cùng doanh nghiệp, Sacombank luôn mong muốn tham gia và hợp tác với các Hiệp hội để có sự am hiểu về ngành nghề sâu rộng, từ đó đề ra các giải pháp toàn diện hơn cho doanh nghiệp"

Việc hợp tác cùng Hiệp hội dệt may là một trong số các công việc cụ thể để Sacombank thực hiện chủ trương này nhằm cùng các thành viên trong Hiệp hội đón đầu những cơ hội mà Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) mang lại.

"Sacombank cam kết sẽ cung cấp những giải pháp tài chính giúp các doanh nghiệp ngành dệt may nâng cao hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững", ông Tuệ nhấn mạnh.

Về phía VITAS, ông Vũ Đức Giang - Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam - cho biết: Hiệp hội sẽ hỗ trợ và tham vấn những dự án liên quan đến ngành dệt may cho Sacombank. Ông kỳ vọng việc hợp tác được thực thi trên cơ sở đồng hành, tin tưởng và hiệu quả vì lợi ích chung cho cả hai bên.

Năm 2019 được xem là năm có nhiều đột phá trong hội nhập của Việt Nam khi Hiệp định được thực thi và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) được ký kết.

Đây được xem là cơ hội giúp doanh nghiệp dệt may Việt Nam gia tăng cơ hội tiếp cận và đẩy mạnh xuất khẩu vào những khu vực, thị trường lớn. Song song với cơ hội tiếp cận những thị trường mới, quá trình hội nhập cũng mang lại không ít thách thức cho doanh nghiệp dệt may Việt Nam.