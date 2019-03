Sacombank triển khai gói "Vay mua xe ôtô" với tổng hạn mức 1.000 tỷ đồng

Ngân hàng Sacombank đang triển khai gói "Vay mua xe ôtô" với tổng hạn mức 1.000 tỷ đồng cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp với lãi suất vay ưu đãi, chỉ từ 8,5%/năm.

So với xe máy, xe ôtô có tính tiện ích cao khi vừa che mưa tránh nắng vừa đảm bảo an toàn, nhất là với những gia đình có con nhỏ. Di chuyển bằng ôtô cũng làm tăng vị thế cho cá nhân hoặc doanh nghiệp trong các vấn đề ngoại giao, đàm phán. Đây là lý do khiến nhu cầu mua ôtô của người Việt tăng mạnh. Tuy nhiên, trên thực tế, tỷ lệ người Việt sở hữu ôtô vẫn ở mức thấp so với thế giới. Tại sao?

Vướng mắc về giá

Theo số liệu từ Công ty khảo sát thị trường quốc tế Business Monitor International (BMI), Việt Nam đang là quốc gia có tỷ lệ sở hữu ôtô rất thấp, chỉ 23 xe/1.000 dân, trong khi đó, tại Thái Lan, con số này là 204 xe/1.000 dân và tại các nước phát triển là 400 xe/1.000 dân. Lý do hàng đầu được cho là vướng mắc về giá.

Giá ôtô tại Việt Nam bị áp thuế suất cao dẫn đến việc luôn nhỉnh hơn so với mặt bằng chung. Cụ thể, giá xe ôtô trong nước cao hơn gần gấp đôi so với các nước trong khu vực và cao hơn nhiều so với các nước phát triển như Mỹ hoặc Nhật Bản.



Bên cạnh đó, với mức thu nhập bình quân đầu người ở Việt Nam dao động trong ngưỡng 65 triệu/năm (2018), việc chi ra một lúc số tiền lên đến 300 - 400 triệu đồng (đối với các dòng xe cũ hoặc xe giá rẻ) và trên 600 triệu đồng (đối với các dòng xe mới) sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến chi phí sinh hoạt cũng như các kế hoạch tiêu dùng tương lai. Chính điều này làm kìm hãm sức mua xe dù nhu cầu thực vẫn có.

Hóa giải bài toán chi phí

Ngoài việc trông chờ vào chính sách nội địa hóa sản xuất ôtô từ đó giảm giá thành xe của Nhà nước, người mua đã tìm đến các giải pháp tài chính khác như vay mượn hoặc trả góp.



Đây là cơ sở để nhiều đơn vị tài chính ngân hàng cho ra mắt các gói cho vay hấp dẫn với thủ tục nhanh gọn, linh hoạt. Điển hình là Sacombank, ngân hàng đang triển khai gói "Vay mua xe ôtô" có tổng hạn mức 1.000 tỷ đồng cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp với lãi suất vay ưu đãi, chỉ từ 8,5%/năm.

Khách hàng được ứng 100% giá trị xe (bao gồm cả VAT và thuế trước bạ), áp dụng cho các loại xe dưới 9 chỗ/bán tải với thời hạn vay đến lên đến 10 năm giúp người mua giảm áp lực trả nợ, cân đối ngân sách cho các mục đích khác.



Ngoài ra, nhờ mối liên kết chặt chẽ giữa Sacombank và các đại lý ôtô lớn trên toàn quốc, khách hàng không bị giới hạn lựa chọn, thoải mái sở hữu thương hiệu xe mình yêu thích và tận hưởng cuộc sống theo một phong cách tiện nghi nhất.

Có thể nói, các chính sách vay mua ôtô đã đóng góp rất lớn trong việc tháo gỡ nút thắt về giá và hiện thực hóa giấc mơ sở hữu ôtô của đại đa số người Việt. Đây cũng được xem là một trong những nguồn động lực thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp ôtô hay mở rộng ra là của ngành giao thông vận tải Việt Nam trong thời kỳ mới.

