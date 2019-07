Samsung báo lợi nhuận sụt hơn 50% do mảng chip nhớ đi xuống

Samsung Electronics Co. báo lợi nhuận hoạt động quý 2 giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm trước do nhu cầu ảm đạm đối với con chip và di động thông minh (smartphone) cao cấp của hãng này trong bối cảnh căng thẳng thương mại, theo Bloomberg.

Cụ thể, nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới ngày 5/7 cho biết lợi nhuận hoạt động trong quý 2 của công ty giảm 56% xuống còn khoảng 6.500 tỷ Won (5,6 tỷ USD) - dù vẫn cao hơn so với dự báo trước đó của các nhà phân tích.

Theo Citigroup Global Markets, Samsung có thể đã được bồi thường tới 1.000 tỷ Won từ một khách hàng Mỹ do lô hàng màn hình Điốt phát quang hữu cơ thực tế không đạt giá trị ước tính theo hợp đồng. Điều này đã giúp lợi nhuận của nhà sản xuất Hàn Quốc vượt dự báo trung bình 6.100 tỷ Won của các nhà phân tích. Công ty này chưa cung cấp lợi nhuận ròng hoặc kết quả kinh doanh của từng bộ phận tới khi kết quả chính thức được công bố vào cuối tháng này.

Samsung là nhà sản xuất màn hình OLED có lợi nhuận cao nhất dù mảng này chịu ảnh hưởng vào năm ngoái khi doanh số bán hàng cho Apple thấp hơn dự kiến do iPhone X không tạo cơn sốt như kỳ vọng. Nỗ lực tìm kiếm khách hàng mới của Samsung đã mang lại hiệu quả khi nhiều nhà sản xuất Quốc đã quay sang mua màn hình smartphone của hãng này.

Mảng chip nhớ của Samsung vẫn là thước đo nhu cầu toàn cầu đối với các thiết bị từ máy tính cho đến smartphone và vẫn là một trong những linh kiện chịu ảnh hưởng lớn nhất kể từ khi thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu có hiệu lực vào tháng 5.

Mối quan ngại đối với mảng kinh doanh mang lại lợi nhuận lớn nhất của Samsung càng tăng thêm khi mới đây Nhật Bản ra lệnh hạn chế xuất khẩu đối với các vật liệu cần thiết để sản xuất chip và màn hình. Điều này có thể ảnh hưởng lớn tới Samsung và đối thủ SK Hynix Inc.

"Sẽ cần nhiều thời gian hơn để phục hồi nhu cầu đối với thiết bị bán dẫn", nhà phân tích Kim Woon-ho của IBK Securities nhận định trong một báo cáo hôm 2/7. "Nhu cầu sẽ tăng trong nửa sau của năm nay nhưng thấp hơn so với những dự báo trước đó".

Trước đó, Samsung cũng báo lãi quý 1/2019 giảm khoảng 60% xuống còn 6.200 tỷ Won (5.3 tỷ USD).

Tính từ đầu năm tới ngày 4/7, cổ phiếu Samsung đã tăng 19%, vượt xa mức tăng 3,3% của chỉ số Kospi của chứng khoán Hàn Quốc.